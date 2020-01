Ex-Basketballstar: Kobe Bryant (41) stirbt bei Helikopter-Absturz

Kobe Bryant stirbt bei Helikopter-Absturz: Einer der größten Basketballer der Sportgeschichte ist am Sonntag (26. Januar 2020) tödlich verunglückt. Das melden mehrer Medien am Sonntagabend unter Berufung auf die US-Klatsch-Seite TMZ.

Laut dpa sind bei dem Helikopterabsturz in Calabasas nahe Los Angeles am Sonntagmorgen (Ortszeit) nach Feuerwehrangaben fünf Menschen gestorben.

Kobe Bryant: Basketball-Legende stirbt bei Hubschrauberunglück

Es habe an Bord keine Überlebenden gegeben, schrieb die Polizei. Der Helikopter sei am Sonntagmorgen bei Nebel abgestürzt und in Flammen aufgegangen, hatte zuvor die "Los Angeles Times" berichtet.

Kobe Bryant (41) spielte von 1996 bis 2016 für die Los Angeles Lakers. Der 18-malige All Star liegt in der ewigen Scorerliste der Profiliga NBA auf Rang 4.

