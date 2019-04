Aachen vor 1 Stunde

Grausames Verbrechen

Euskirchen/NRW: Mann an Auto gebunden und mitgeschleift - lebensgefährliche Verletzungen

In der Nähe einer Eifel-Talsperre hat am Dienstag ein grausames Verbrechen stattgefunden: Zwei Männer haben einen anderen Mann an die Anhängerkupplung ihres Autos gebunden und daran mitgeschleift. Zwei Verdächtige sind nun in Untersuchungshaft.