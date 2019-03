Vor der Europawahl Ende Mai 2019 sorgt EU-Politikerin Julia Reda für mächtig Wirbel in der Piratenpartei. Nach eigenen Angaben ist die als Vorkämpferin gegen die umstrittene Urheberrechtsreform bekannt gewordene 32-Jährige aus der Partei ausgetreten und ruft nun über Soziale Netzwerke dazu auf, bei der Europawahl nicht für die Piratenpartei zu stimmen.

Warum Julia Reda davon abrät, die Piratenpartei zu wählen

Grund für Austritt und Aufruf seien Belästigungsvorwürfe gegen ihren ehemaligen Büroleiter Gilles Bordelais, der für die deutschen Piraten auf Listenplatz zwei für einen Platz im EU-Parlament kandidiert, sagte Reda in einem auf Youtube (und einer kürzeren Version bei Twitter) veröffentlichten Statement. Bordelais habe mehrere Frauen im EU-Parlament bedrängt. Auch ein spezieller Ausschuss des Parlaments habe festgestellt, dass Aspekte seines Verhaltens sexuelle Belästigung darstellten. "So jemand darf nicht gewählt werden", sagte Reda, die als Vorkämpferin gegen die umstrittene EU-Urheberrechtsreform Bekanntheit erlangt hat. Sie warf den Piraten vor, Bordelais nach Aufkommen der Vorwürfe im Sommer 2018 nicht von der Wahlliste gestrichen zu haben. Zum jetzigen Zeitpunkt sei das nicht mehr möglich.

Anschuldigungen gegen ehemaligen Büroleiter: Gilles Bordelais spricht von Vorverurteilung

Bordelais beklagte am Donnerstag in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der Deutschen Presse-Agentur eine Vorverurteilung seitens Reda. Zwar seien zwei Beschwerden gegen ihn eingereicht worden. Allerdings sei eine davon bereits zurückgewiesen worden, andere Vorwürfe würden noch von der Personalabteilung geprüft. Er sieht einen Grund für Redas Rückzug darin, dass sie zum links-progressiven Flügel der Piraten zähle, der seit 2014 an Einfluss verloren habe.

Parteiausschlussverfahren gegen Bordelais?

Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtete, soll Bordelais nun aus der Partei ausgeschlossen werden. "Gegen Herrn Bordelais wird ein Parteiausschlussverfahren angestrebt. Die juristische Prüfung seitens des Bundesvorstandes ist abgeschlossen", teilte Parteivize Dennis Deutschkämer dem RND mit. "Über den Parteiausschluss werden die Schiedsgerichte der Partei entscheiden."

Die Piratenpartei Deutschland hatte bereits Mitte März mitgeteilt, man bedauere die Kandidatur Bordelais'. Er habe den Bundesvorstand bewusst getäuscht: So habe er erklärt, seine Kandidatur niederzulegen, falls der Parlamentsausschuss den Verdacht der sexuellen Belästigung bestätige. Als diese Feststellung im Februar vorgelegen habe, habe Bordelais tatsächlich seinen Rücktritt als Kandidat erklärt. Anschließend habe er jedoch fehlende Unterlagen beim Bundeswahlleiter eingereicht, um sich für die Wahl aufstellen zu lassen. Davon habe man erst später erfahren. Diese Vorwürfe wies Bordelais zurück. Zwar habe er tatsächlich Unterlagen nachgereicht. Ihm sei aber "zu keinem Zeitpunkt" von der Partei mitgeteilt worden, dass er diese Dokumente nicht einzureichen habe, erklärte er.

Reda klagt: "Sexismus gehört im Europaparlament zum Alltag"

Julia Reda, der der Bundesvorstand der Piratenpartei am Mittwoch Dank für ihre Arbeit aussprach, legte in einem Gespräch mit der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Onlineausgabe) nochmals nach und nahm dabei das Europaparlament generell ins Visier: "Sexismus gehört dort zum Alltag. Das beginnt damit, dass gerade ältere Kollegen regelmäßig sexistische Äußerungen in Sitzungen tätigen", sagte Reda.

Auch in ihrer ehemaligen Partei komme Sexismus vor. "Die Piratenpartei hat meiner Meinung nach schon immer fehlendes Fingerspitzengefühl für das Thema an den Tag gelegt", erklärt Reda. Als zum ersten Mal eine Sexismusdebatte in der deutschen Piratenpartei aufkam, hätten viele Mitglieder "sehr aggressiv reagiert". Sie sprachen sich beispielsweise dagegen aus, dass es spezielle Diskussionsräume gibt, die nur Frauen offen stehen. "Ich glaube, dass die Piratenpartei nicht genug dafür getan hat, dass es ausgeglichene Geschlechterverhältnisse auf ihren Wahllisten gibt", so Reda. dpa/ak