Eurojackpot wieder nicht geknackt: Wer gewinnt die 90 Millionen Euro?

16, 24, 33, 35, 43

6 und 7



Der Eurojackpot wurde am vergangenen Freitag wieder nicht geknackt. Keinem Tipper ist es gelungen, die richtigen sieben Zahlen vorherzusehen.Damit ist die europaweite Lotterie, die neben Deutschland in weiteren 17 Ländern gespielt wird, bereits zum 14. Mal ohne Jackpot-Gewinner.Die nächste Chance auf die Millionen ist am Freitag, 29. Juni bei der nächsten Ziehung. Immer freitags um 21 werden die fünf Zahlen aus 50 plus die beiden Eurozahlen in Helsinki in Finnland gezogen.5 aus 50:und 2 aus 10:Der Eurojackpot wird seit 2012 ausgeschüttet. In dieser Zeit blieben die 90 Millionen noch nie so lange nicht ausgegeben.Ein Spieler aus dem Schwarzwald hat schon einmal 90 Millionen gewonnen. Das war im Jahr 2016. In der vergangene Woche konnte sich laut Hessenschau immerhin ein Hesse einen Gewinn von 2,2 Millionen Euro sichern. Ob er es schon weiß, ist unklar. Das Geld wird überwiesen.Die europaweite Lotterie ist gedeckelt. Die Obergrenze liegt bei 90 Millionen Euro. Um das Geld zu gewinnen, muss auf dem Tippzettel an sieben Stellen das Kreuz richtig gesetzt werden.Der Lottospieler muss sich für 5 aus 50 und für 2 aus 10 Zahlen entscheiden und sie ankreuzen.Die Wahrscheinlichkeit, beim Eurojackpot zu gewinnen, liegt bei 1 zu 95 Millionen. Immerhin besser als beim klassischen Lotto "6 aus 49". Da ist die Chance nur 1 zu 140 Millionen.