Mädchen aus Essen schreibt Brief an toten Vater und kriegt rührende Antwort: Eine Mutter aus NRW sucht einen "lieben Menschen", der ihre Tochter "sehr glücklich" gemacht hat.

Brief an toten Papa fliegt in Essen los

Zum Geburtstag ihres verstorbenen Vaters hatte das Mädchen einen Brief an ihren Papa geschrieben. Sie wünscht ihm alles Gute zum 34. und hofft, dass er da oben schön feiere mit seinen Freunden. Außerdem sollte er doch bitte zurückschreiben. Anschließend wurde der Brief per Ballon in die Luft geschickt, wenig später bekam Zoe tatsächlich eine Antwort.

Antwort an Zoe: "Ich habe dich sehr lieb"

In der Karte steht: Liebe Zoe! Ich danke dir für die lieben Glückwünsche zu meinem Geburtstag. Mir geht es hier auch gut und es freut mich sehr, dass es dir auch gut geht. Ich hoffe du lernst schön in der Schule, denn das wünsche ich mir sehr. Außerdem sei immer freundlich und zuvorkommend zu deinen Freunden und anderen Menschen, aber vor allen Dingen zu Mama. Grüße sie sehr lieb von mir. Ich habe dich sehr lieb meine Zoe, Kussi, Kussi. Viel Spaß auf deinem Geburtstag. Feiere schön. Dein, your, Papa. Ich habe mich sehr über deinen Brief gefreut."

Auf Facebook hat die Mutter die Antwort veröffentlicht. Sie hofft so, den "lieben Menschen" dahinter zu finden.

