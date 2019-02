Eskalierte Doktorspiele unter Kindern: Kölner Kita kündigt mutmaßlichen Opfern

Eskalierte Doktorspiele: In einer Kölner Kita sollen mehrere Kinder von zwei dort untergebrachten Fünfjährigen mehrmals mit Stöcken im Genitalbereich verletzt worden sein, das berichtet unter anderem der Spiegel. Für die Familien der Opfer endet der Konflikt zwischen der katholischen Kita und den Eltern mit der Kündigung.

Eltern bemerken Verletzungen - Konflikt mit Kita entsteht

Den Berichten nach sei es in der katholischen Kindertagesstätte im Kölner Westen unter den Kindern zu Doktorspielen gekommen sein, die eskaliert waren. Der Spiegel nennt zwei Fünfjährige, die andere Kinder bei diesen Doktorspielen mit Stöcken im Genitalbereich verletzt hätten, nachdem sie diese in Vagina und Anus von in der Kita untergebrachten Mädchen eingeführt hatten. Eltern der Betroffenen hatten die Verletzungen bemerkt und daraufhin die Kita-Leitung informiert.

Die Leitung hätte zwar in Form einer zusätzlichen Erzieherin auf die Vorfälle reagiert, den Eltern war das Handeln der Kita wohl allerdings zu lax. So wollten die Eltern der betroffenen Kinder auch die Namen der beiden Fünfjährigen erfahren, was von der Kindertagesstätte aber mit Verweis auf das Alter der Kinder abgewiesen wurde. Somit begann der Konflikt zwischen Eltern und der katholischen Einrichtung.

Kirche kündigt den Eltern der Opfer

Neben den Eltern am Konflikt beteiligt: Das Kölner Erzbistum, denn die Kita wird von der katholischen Kirche betrieben. Diese reagierte auf den ausgearteten Streit rundum die Vorfälle nun mit der Kündigung der zwölf betroffenen Kinder beziehungsweise ihrer Eltern. "Aus Verantwortung für die Mitarbeiter und die Kinder" zitiert der Spiegel aus einer Mitteilung des Erzbistums. Grund für die Kündigung seien persönliche Anfeindungen und Diffamierungen durch teile der Eltern der betroffenen Kinder.

Ergebnis eines Vermittlungsgesprächs im Januar sei schließlich der komplette Vertrauensverlust der Eltern in die Erzieher gewesen. Allerdings beruhte dies offensichtlich auf Beidseitigkeit, da die Eltern nach der Kritik an der Kita ein striktes Hausverbot erhalten hatte. Ihre Kinder wurden fortan an der Eingangstür in Empfang genommen und auch wieder abgeholt, heißt es.