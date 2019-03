Erster Trailer: "Harry Potter and The Cursed Child"

Trailer zu "Harry Potter und das verwunschene Kind" ist da:

Bislang wurde das Theaterstück in Melbourne oder New York aufgeführt. Schon bald wird es in Hamburg zu sehen sein - im März 2020 ist es soweit.

Nun wird die Vorfreue aller Harry-Potter-Fans angeheizt, denn der erste Trailer des Theaterstücks wurde veröffentlicht:

"Harry Potter and the Cursed Child" - erste Einblicke

Darin sind bereits erste Szenen aus den bisher aufgeführten Theaterstücken rund um Harry Potters Welt zu sehen. "Harry Potter und das verwunschene Kind" spielt rund 19 Jahre nach dem letzten Teil der Potter-Buchreihe. Mittlerweile ist Harry Potter Vater, Ehemann und Mitarbeiter des Zaubereiministeriums. Harrys Sohn will mit dem Vermächtnis rund um die Potter-Familie nichts zu tun haben, während Harry immer wieder seine Vergangenheit einholt.

Der offizielle Vorverkauf für das Theaterstück startet am 25. März um 10 Uhr.

Wegen Harry Potter Schule geschwänzt - Polizei sucht nach Zwölfjähriger Zum Video "Wegen Harry Potter Schule geschwänzt - Polizei sucht nach Zwölfjähriger"

Lesen Sie zusätzlich auf inFranken.de: Quidditch-Europameisterschaft 2019:Die Jagd nach dem goldenen Schnatz steigt in Bamberg

tu