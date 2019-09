Naziparolen und versteckte Abzocke: Stiftung Warentest bewertet keine Spiele-App als jugendfreundlich

Früher waren Handys eine echte Seltenheit auf dem Pausenhof. Mobiltelefone waren noch bei weitem nicht so etabliert wie heute und Kinder bekamen von ihren Eltern hauptsächlich ein Handy geschenkt, mit dem Hintergedanken, dass dieses in Notsituationen verwenden konnten, um zuhause anrufen.

Doch die Zeiten haben sich geändert und so findet man heutzutage in so gut wie jeder Schultasche ein Smartphone. Diese werden jedoch von den Kids nicht mehr nur zum Telefonieren verwendet, sondern dienen vor allem dem Unterhaltungszweck. Gerade Spiele sind besonders beliebt bei den jungen Handynutzern.

Stiftung Warentesthat einen genauen Blick auf die riesige Auswahl an Apps geworfen und 14 verscheiden Spiele auf ihre Kinder- und Jugendtauglichkeit getestet. Das Ergebnis ist alarmierend.

Stiftung Warentest: 14 Handy-Spiele getestet - fast alle Spiele kostenlos

Für den Test untersuchten die Multimedia-Experten des Verbraucherinstituts 14 beliebte Handy-Spiele für die Betriebssysteme iOS und Android. Eingenommen wurde dabei die Perspektive eines zehnjährigen Kindes. Die Altersbeschränkungen schwankten zwischen null und zwölf Jahren. Überall wo eine Altersangabe gefordert wurde, gaben die Prüfenden zehn Jahre an.

Von den 14 getesteten Spielen stehen den Nutzern 13 Stück kostenlos zur Verfügung. Lediglich das Spiel "Minecraft" kostet einmalig 7,99 Euro.

Folgende 14 Spiele wurden geprüft:

Angry Birds 2

Brawl Stars

Candy Crush Soda Saga

Clash of Clans

Clash Royale

Empires & Puzzles

Fortnite

Helix Jump

Homescapes

Minecraft

Pokémon Go

Roblox

Subway Surfers

Temple Run 2