Erleben nach dem Tod: Funktioniert unsere Wahrnehmung wirklich noch?

Was mit Körper+Geist nach dem Tod passiert beschäftigt die medizinische Forschung schon viele Jahre. Es zahlreiche waghalsige Theorien, Untersuchungen und Studien, doch nur wenige belegte Fakten.

Einige Wissenschaftler der "New York University Langone School of Medicine" haben sich ebenfalls mit der Frage rund um unser Ableben beschäftigt. In Zuge dessen werteten die Forscher die Daten von Menschen aus, welche schon einmal klinisch tot waren und anschließend zurück ins Leben geholt werden konnten.