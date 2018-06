Erfurt: Igel trinken Eierlikör aus weggeworfener Flasche und liegen verkatert auf Spielplatz

Eine achtlos weggeworfene Flasche Eierlikör hat zwei Igeln in Erfurt wohl einen Kater beschert. Polizisten fanden nach einem Hinweis einer Frau die zwei Tiere am Sonntag regungslos auf einem Spielplatz auf dem Petersberg. Die Tiere sollen sich nach Polizeiangaben vom Sonntag zuvor wohl am Inhalt der beschädigten Flasche bedient haben und haderten anschließende mit den Folgen.Die Polizisten brachten die hauptsächlich nachtaktiven Tiere in den Erfurter Zoopark, wo sich Experten ihrer annahmen. Dort "nüchterten" die Tiere aus. Die Polizei verwies darauf, Müll ordentlich zu entsorgen - vor allem auch zum Schutz von Kindern und Tieren.