Cölbe vor 48 Minuten

Unfall

Eisblock fällt von Lkw und durchschlägt Windschutzscheibe von Kleinwagen - Zwei Verletzte

Eis auf einem Lkw-Dach hat sich in Hessen in ein gefährliches Geschoss verwandelt: Als ein Auto an dem Laster vorbei fuhr, fiel der Block vom Dach und durchstieß die Windschutzscheibe des Kleinwagens.