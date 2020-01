Asteroid kommt der Erde im Februar sehr nah: Droht Gefahr?

Asteroid auf Kollisionskurs mit der Erde? Er ist rund 900 Meter groß und war bereits am 6. August 2002 gefährlich nah an der Erde. Die Rede ist von dem Asteroiden 163373 (2002 PZ39). Er wird in der sogenannten "Small-Body Database" von der National Aeronautics and Space Administration (NASA) als Apollo-Asteroid geführt.

Unter einem Apollo-Asteroid versteht man Himmelskörper, welche die Erdumlaufbahn kreuzen. Von diesen Himmelskörpern geht also, je nach Umlaufbahn, ein gewisses Einschlag-Risiko aus.

Asteroiden auf Kollisionskurs

Prinzipiell sind die Asteroiden auch kein Problem. Tagtäglich fliegen etliche Gesteinsbrocken an unserer Erde vorbei. Doch in absoluten Ausnahmefällen kommen uns die Himmelskörper dabei so nahe wie der Asteroid 163373. Der Asteroid wird am 15. Februar 2020 in einer Entfernung von nur 5,78 Millionen Kilometern an der Erde vorbeirauschen. Zum Vergleich: Im Jahr 2002, als 163373 das letzte Mal an der Erde vorbeizog, waren es noch 8,65 Millionen Kilometer.