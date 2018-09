Ein dicker Bayer: Deutschlands größter Kürbis wiegt fast eine Tonne

Mit 916,5 Kilogramm kommt der schwerste Kürbis Deutschlands aus Bayern, genauer gesagt aus Waldkirchen im niederbayerischen Landkreis Freyung-Grafenau. Damit ist er der schwerste jemals in Deutschland gewachsene Kürbis. Gezüchtet hat ihn Mario Weigel, der damit bei einem offiziellen Wiegen der Great Pumpkin Commonwealth in Thüringen einen neuen Rekord aufstellte. Damit hat er den Höchstwert der Deutschen Meisterschaft 2016 überboten. Der Siegerkürbis damals brachte "nur" 901 Kilo auf die Waage.

Schwerster Kürbis: Nur einmal Wiegen erlaubt

Bei der anstehenden Deutschen Meisterschaft am 7. Oktober darf Mario Weigel mit seinem Riesen-Kürbis jedoch nicht antreten, da jedes Exemplar laut Wettbewerbsvorschrift nur an einem offiziellen Wiegen der GPC teilnehmen darf. Bei der Europameisterschaft am 14. Oktober gilt diese Regel zwar nicht. Der Rekordkürbis aus Waldkirchen wird dann aber wahrscheinlich bis zu 20 Kilo verloren haben. Der Europameister von 2016 war jedoch noch ein ganz anderes Kürbiskaliber: Er wog 1190,5 Kilo.

Rezepte: Was sich aus Kürbissen alles machen lässt