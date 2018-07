Dreijähriger Junge beim Spielen plötzlich verschwunden - Polizei findet ihn unterm Bett

Intensive Suche nach dem Jungen



Ein vermisster dreijähriger Junge hat am Freitag gegen 15.30 Uhr einen Polizeieinsatz in einer Kleinstadt in Baden-Württemberg ausgelöst. Die Mutter des kleinen Jungen teilte der Polizei in Trossingen mit, dass ihr Kind beim Spielen im Garten plötzlich verschwunden war.Beim Eintreffen der Ordnungshüter suchten Bekannte und Nachbarn bereits großräumig die gesamte Umgebung nach dem Jungen ab. Die Beamten konnten ihn nach kurzer, intensiver Suche wohlbehalten seiner Mutter übergeben.Doch wo war der Dreijährige? Er war wohl beim Spielen so müde geworden, dass er sich in seinem Zimmer unter dem Bett schlafen gelegt hatte.