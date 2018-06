Dortmund: Mann schießt in St.Josefs-Hospital auf Arzt - Schütze nach Flucht tot aufgefunden

Ein Mann hat auf einen Arzt im Dortmunder St.-Josefs-Hospital geschossen:

In einem Dortmunder Krankenhaus ist ein Arzt mit einem Schuss lebensgefährlich verletzt worden - ein Mann hatte am frühen Nachmittag das Krankenhaus betreten und mindestens einen Schuss auf den Arzt abgegeben. Das Krankenhaus liegt im Süden der Stadt, im Dortmunder Ortsteil Hörde. Der Schütze flüchtete zunächst vom Tatort, sagte eine Polizeisprecherin.Mit einem Großaufgebot suchte die Polizei mehrere Stunden vergeblich nach dem zunächst unbekannten Geflüchteten, bis sie ihn identifizieren konnte und die Leiche entdeckte. Der Mann habe sich in seiner Wohnung selbst getötet, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Dortmund weiter.Am Tatort hatten die Ermittler auch eine Schusswaffe gefunden, bei der es sich nach ersten Erkenntnissen um die Tatwaffe handelte. Die Hintergründe waren am Abend noch offen. Wenige Stunden nach der Tat konnten Besucher das Hospital wieder betreten.Über den Tod des mutmaßlichen Schützen hatte die Polizei am Dienstagabend über den Kurznachrichtendienst Twitter informiert.Einen ähnlichen Fall hatte es vor rund zwei Jahren in Berlin gegeben. In einem Krankenhaus erschoss ein damals 72 Jahre alter Patient seinen Arzt und tötete dann sich selbst.