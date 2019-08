Disney Realverfilmung: Susi und Strolch - Erster Trailer veröffentlicht - Film nicht überall zu sehen

Disney veröffentlicht den ersten Trailer einer weiteren Realverfilmung: Susi und Strolch: Bei der Neuverfilmung von "König der Löwen" waren noch vom Computer animierte Tiere auf der Leinwand zu sehen. Bei der Neuauflage des Disney-Trickfilm-Klassikers "Susi und Strolch" sieht das allerdings anders aus: Hier handelt es sich tatsächlich um einen Realfilm mit echten Hunden.

Susi und Strolch: Neuauflage von 1955

Das Original von 1955 mit dem Streuner Strolch und der Cocker-Spaniel-Dame Susi ist ein wahrer Disney-Klassiker. Die Neuauflage soll deshalb vermutlich in den 50-Jahren spielen, schreibt kino.de tierischen Synchronstimmen kommen nach deren Angaben von zwei Hollywood-Stars: Laut Collider übernimmt Justin Theroux ("The Leftovers") die Rolle des Strolchs. Die Susi wird von "Thor 3: Tag der Entscheidung"-Star Tessa Thompson gesprochen, wie The Hollywood Reporter berichtet.

Was noch wichtig ist: Der neue "Susi und Strolch"-Film wird nicht im Kino zu sehen sein. Er wird für den neuen Streaming-Dienst Disney+ pünktlich zum Start am 12. November 2019 veröffentlicht. Deshalb muss Deutschland noch auf den Film warten. Der Streaming-Dienst von Disney soll erst spätestens im Frühjahr 2020 an den Start gehen.