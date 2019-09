Discounter im Vergleich: Wie unterscheiden sich Aldi und Lidl?

Die Discounter müssen sich strecken, denn nach einer Analyse der Gesellschaft für Konsumforschung verloren die Billiganbieter deutliche Marktanteile an die Supermarktketten Edeka und Rewe. Dabei bemühen sich die beiden seit Jahren darum, ihre Kunden anzulocken: Geschäfte werden attraktiver gestaltet mit aufwenigen Backstationen und großzügigerer Ladengestaltung.

Auch in die Innenstadt wollen beide Vordringen, um so mehr Kunden zu erreichen. An der Königsallee in Düsseldorf trennt alleine ein Kreuzung die beiden Filialen voneinander. Nicht gerade das übliche Pflaster für einen Discounter, denn die Mieten sind teuer und die Ladenflächen deutlich kleiner, als bei den üblichen Wohnflächen-Standorten. Preislich macht sich das noch nicht bemerkbar, aber Aldi zeigt, dass es durchaus ein Modell sein kann Produkte an teureren Standorten teurer zu verkaufen. In London exisiert dieses System bei den "Aldo local"-Läden bereits.