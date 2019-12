Die besten Nachrichten aus 2019: Glaube an die Menschheit wiederhergestellt

Gute Nachrichten im Jahr 2019? Fehlanzeige - oder etwa doch nicht? Unser Alltag ist oft bestimmt von Schreckensmeldungen, Mord und Totschlag, Unfällen, Kriegen und Katastrophen. Das kann ziemlich deprimierend sein. Ist denn die ganze Welt verrückt geworden? Bricht alles auseinander? Die guten Nachrichten gehen oft unter in dieser Flut aus Grausamkeiten.

Mancher verzweifelt angesichts der täglichen Tragödien möglicherweise gar an der Menschheit, zweifelt am Sinn des Daseins, verliert seine Zuversicht. Dabei war das Jahr 2019 voll von guten Nachrichten, voll von Meldungen, die Hoffnung machen, voll von Berichten, die einem den Glauben an das Gute im Menschen zurückgeben.

Wir brauchen gute Nachrichten!

Im täglichen Nachrichtenzirkus spielen gute Nachrichten oft kaum eine Rolle. Schlechte Dinge passieren schnell, gute brauchen oft viel Zeit. Sie haben dadurch keinen Platz im Reigen der täglichen Horror-News. Zudem erzielen schlechte Nachrichten deutlich bessere Klickraten als gute: Sie befriedigen unsere Sensationsgier. Aber wer nur schlechte Nachrichten konsumiert, gefährdet mitunter das eigene Glück und Wohlbefinden. Denn nur gute Nachrichten können zu einem optimistischeren Weltbild beitragen.