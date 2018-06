Zwölfjährige an Silvester schwer verletzt: 69-Jähriger nach Schüssen in Menschenmenge vor Gericht

Weil er in der Silvesternacht eine Zwölfjährige mit einem Pistolenschuss schwer verletzt haben soll, steht ein 69-Jähriger ab Mittwoch (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Braunschweig . Dem Mann wird unter anderem versuchter Totschlag vorgeworfen.Laut Anklage soll er am 1. Januar dieses Jahres mit einer Pistole aus dem geöffneten Fenster eines Cafés in Salzgitter mindestens sieben Schüsse in eine Menschengruppe abgefeuert haben. Eine Kugel traf demnach die Zwölfjährige von hinten links und durchschlug ihre Lunge und ihre Rippen. Das Mädchen musste im Krankenhaus behandelt werden. Wie das Gericht mitteilte, soll das Geschoss das Herz des Kindes nur aufgrund des Rippenabpralls verfehlt haben.Die Anklage geht nicht von einem Versehen oder Unglücksfall aus. Der Angeklagte habe den möglichen Tod des Kindes zumindest billigend in Kauf genommen. Der Mann sitzt noch in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft handelte es sich bei der Tatwaffe um eine Neun-Millimeter-Pistole. Die Waffe und am Tatort gefundene Patronenhülsen wurden sichergestellt. Zeugen hatten die Ermittler auf die Spur des Verdächtigen gebracht. Der Schütze bestritt später, gezielt in die Menschenmenge geschossen zu haben.Für den Prozess sind acht Verhandlungstage angesetzt, es sollen zahlreiche Zeugen gehört werden. Das Urteil könnte nach dieser Planung am 4. August gesprochen werden.Bereits in der Silvesternacht 2015 hatte im bayerischen Unterschleichach ein Mann mit einem Kleinkaliber-Revolver um sich geschossen. Dabei traf er ein elfjähriges Mädchen tödlich. Das Landgericht Bamberg verurteilte ihn zu zwölfeinhalb Jahren Haft, weil er mit den Schüssen den Tod des Kindes billigend in Kauf genommen hatte.