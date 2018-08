Meerbusch vor 5 Stunden

Tiere

Zwei-Meter-Anakonda entdeckt - Stadt sperrt beliebten Ausflugssee

Nachdem eine zwei Meter lange Gelbe Anakonda in einem See in Meerbusch bei Düsseldorf entdeckt wurde, hat die Stadt den See gesperrt. Vermutlich wurde die Würgeschlange ausgesetzt.