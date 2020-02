Initiative kürt die 100 besten Arbeitgeber Deutschlands: Franken mit dabei

100 Unternehmen aller Größen wurden in besonderen Leistungen für die Gestaltung attraktiver und zukunftsorientierter Arbeitsbedingungen geehrt.

Zwei fränkische Unternehmen aus Erlangen wurden gekürt.

Der Gewinn nominiert die Unternehmen automatisch für den europäischen Wettbewerb.

Die Gewinner des diesjährigen Wettbewerbs der "Great Place to Work Initiative" stehen fest. Die 100 Unternehmen aller Größen wurden am Mittwochabend (27. Februar 2020) in Berlin zum 18. Mal für besondere Leistungen bei der Gestaltung attraktiver und zukunftsorientierter Arbeitsbedingungen geehrt.

Zwei fränkische Unternehmen können sich ebenfalls dazu zählen.

Freiwillige Teilnahme der 840 Unternehmen

An dem Wettbewerb nahmen insgesamt 840 Unternehmen teil, die freiwillig ihre Qualität als Arbeitgeber auf den unabhängigen Prüfstand stellten. Die Mitarbeiter wurden nach der erlebten Arbeitsplatzqualität befragt. Neben diesem Aspekt konnten sie sich in Qualität, Nachhaltigkeit der Personalarbeit und Vielfalt beweisen.In gewöhnlichen Unternehmen bescheinigen nur 53 Prozent, dass der Arbeitgeber eine hohe Vertrauenswürdigkeit besitzt und seine Mitarbeiter begeistern kann. In den Unternehmen der Preisträger taten dies 84 Prozent.