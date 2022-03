Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag (17. März 2022) zu Corona und Ukraine-Krieg

Bayerns Ministerpräsident Söder mit Statement nach der MPK

Am Donnerstag (17. März 2022) hat erneut eine Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) stattgefunden. Nachdem am Vormittag die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder virtuell beraten hatten, war am Nachmittag auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zur Bund-Länder-Runde gestoßen. Im Anschluss informierten Kanzler Scholz, Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und der aus Jerusalem zugeschaltete NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst auf einer Pressekonferenz in Berlin über die Beratungen.

Update von 19.01 Uhr: Die wichtigsten Ergebnisse des Gipfels im Überblick

Der "Corona-Ukraine-Gipfel" vom 17. März 2022 lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: Einigkeit bei der Verurteilung des Kriegs in der Ukraine, aber auch harsche Kritik der Ministerpräsidenten an Corona-Plänen des Bundes.

Das waren die wichtigen Themen und Entscheidungen:

Bund und Länder halten grundsätzlich am Öffnungsfahrplan in der Corona-Pandemie fest. "Nun treten wir auch in eine neue Phase der Pandemie ein, in der wir, wie fast alle unsere Nachbarländer, auf die meisten Schutzmaßnahmen verzichten werden", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz, der aber auch betonte: "Die Corona-Pandemie ist nicht vorbei." Masken in Bussen und Bahnen sowie in Kliniken und Pflegeeinrichtungen sollen aber weiterhin verpflichtend sein. Es gelte ein Basisschutz und in Regionen mit hohen Inzidenzen sollen auch weitere Maßnahmen möglich sein.

Update von 16.55 Uhr: Vorwurf der Länder - "Bund handelt bei Corona verantwortungslos und falsch"

Parteiübergreifend haben die Länder dem Bund bei der Ministerpräsidentenkonferenz einen verantwortungslosen Alleingang in der Corona-Politik vorgeworfen. "Heute werden zwei Jahre gemeinsame Wegstrecke beendet", sagte etwa der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach Angaben von Teilnehmern am Donnerstag bei der Videoschaltkonferenz von Bund und Ländern. Das Vorgehen des Bundes treffe die Länder ins Mark, "die Länder, die seit Jahren hart arbeiten, um Leben zu retten".

Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) betonte den Angaben zufolge: "Einen solchen Umgang mit den Ländern hat es noch nie gegeben." Eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit stelle er sich anderes vor. Er verstehe das Vorgehen der Bundesregierung nicht. "Bisher haben wir über zwei Jahre gut zusammengearbeitet. Es gibt keine rationalen Gründe, warum es zu diesem Bruch von Seiten des Bundes kommt." Ähnlich äußerte sich demnach Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), sein hessischer Kollege Volker Bouffier (CDU) sagte: "Ein Zusammenwirken mit den Ländern hat es nicht gegeben."

Auch aus den SPD-Ländern hagelte es Kritik: "Ich halte das nicht für vertretbar", zitierten Teilnehmer Niedersachsens Landeschef Stephan Weil. Er erwarte nun, dass der Bund die Verantwortung übernehme. "Die Pandemie ist eben nicht vorbei. Das ist kein guter Weg, der hier eingeschlagen wird." Die rheinland-pfälzische SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer sagte: "Ich kann den Frust der Kolleginnen und Kollegen gut verstehen." Das Vorgehen sei gegen die Empfehlungen des Expertenrates und "falsch". Aus dem SPD-regierten Mecklenburg-Vorpommern hieß es ebenfalls, dass man kein Verständnis für das Vorgehen habe.

"Ausgeschlossen, dass wir so in den Herbst gehen können"

Konkret störten sich die Länder daran, dass der Bund in vielen Bereichen des Alltags die Maskenpflicht abschaffen will, die Hürden für die Einführung der sogenannten Hotspot-Regelung halten sie in der Praxis für kaum umsetzbar. "Bayern hat 1400 Kilometer Außengrenze und soll den Landtag bei jedem einzelnen Hotspot-Landkreis einbinden", sagte Söder. Weil monierte außerdem, dass die Begrifflichkeit der "konkreten Gefahr" für strengere Infektionsschutzmaßnahmen nur sei schwer belegbar sei: "Ich halte es für ausgeschlossen, dass wir auf so einer Grundlage in den Herbst hineingehen können."

Der anvisierte Wegfall aller strengen Corona-Maßnahmen ab dem 20. März stößt vor allem wegen aktuell stark steigenden Fallzahlen auf Kritik. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Donnerstagmorgen einen neuen Rekordwert von insgesamt 294.931 Neuinfektionen in Deutschland innerhalb von 24 Stunden gemeldet, auch die Sieben-Tage-Inzidenz befindet sich mit 1651,4 auf einem Höchststand.

Während sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder noch vor einigen Wochen für mehr Corona-Lockerungen aussprach, lehnt er jetzt die geplanten bundesweiten Lockerungen ab. Im Anschluss an die MPK wird Söder vor die Presse treten und ein Statement abgeben.

Update von 14.40 Uhr: Bund-Länder-Treffen gestartet - "harsche Kritik" an Corona-Lockerungen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Regierungschefs der 16 Bundesländer sind am Donnerstagnachmittag zu Beratungen über aktuelle Krisen zusammengekommen. Bei der Videokonferenz geht es vor allem um die geplanten weitreichenden Lockerungen der Corona-Auflagen, um die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine und um die steigenden Energiepreise.

Die Ministerpräsidenten fordern vom Bund eine angemessene Beteiligung an den Kosten für die Versorgung und Unterbringung ukrainischer Kriegsflüchtlinge in Deutschland. Das geht aus einer gemeinsamen Beschlussvorlage der Länderchefs vor ihrem Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hervor. In dem nach dpa-Informationen gemeinsam beschlossenen Papier schlagen die Regierungschefinnen und -chefs eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Klärung dieser Frage vor. Sie soll eine Lösung bis zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 7. April erarbeiten.

An der geplanten Abschaffung aller einschneidenden Corona-Schutzmaßnahmen zum 20. März hat es harsche Kritik aus den Ländern gegeben - nach dpa-Informationen auch in der internen Ministerpräsidentenkonferenz.

Update von 13.10 Uhr: Voraussichtlich keine Entscheidung bei Flüchtlingskosten - nächster MPK-Termin steht bereits

Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (rnd) berichtet, wollten Bund und Länder die aus der Ukraine ankommenden Geflüchteten künftig nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel auf die Länder verteilen. Alle Ukrainer*innen sollen demnach "unmittelbar" einen Job in Deutschland annehmen dürfen.

Allerdings wird es bei dem heutigen Bund-Länder-Treffen voraussichtlich noch keine Entscheidung darüber geben, wie die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge finanziert.

Eine Beschlussvorlage für die Ministerpräsidentenkonferenz, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliege, sehe die Einsetzung einer Arbeitsgruppe vor, die spätestens bis zum 7. April einen Lösungsvorschlag erarbeiten soll. An dem Tag wollen Bund und Länder zu ihrem nächsten Treffen zusammenkommen.

Update von 12.55 Uhr: Unterschiedliche Beschlussvorlagen - Kosten für Flüchtlinge und Corona-Maßnahmen die Streitpunkte

Bund und Länder ringen um eine faire Kostenaufteilung für die Versorgung und Unterbringung ukrainischer Kriegsflüchtlinge in Deutschland. Das geht aus unterschiedlichen vorläufigen Beschlussvorlagen für die heutigen Bund-Länder-Gespräche hervor. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gibt es aus den Ländern mit CDU- und mit SPD-Regierungsbeteiligung verschiedene Vorschläge, wie der Bund an den Kosten zu beteiligen wäre. Länder und Kommunen haben Sorge, die Zusatzkosten nicht stemmen zu können.

Am frühen Nachmittag sollte die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) fortgesetzt werden. Ob ein Beschluss über die Kostenverteilung oder eine Vertagung der Frage wahrscheinlicher ist, war nach dpa-Informationen zunächst offen. Der Vorsitzende der MPK, Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst, hatte vor der Video-Schalte an den Bund appelliert, die Länder bei der Ankunft ukrainischer Geflüchteter mehr zu unterstützen. Auch andere Ministerpräsidenten wie Markus Söder (Bayern/CSU), Malu Dreyer (Rheinland-Pfalz/SPD) und Bodo Ramelow (Thüringen/Linke) hatten bereits finanzielle Unterstützung vom Bund für die Unterbringung der Flüchtlinge gefordert.

Bei der Bund-Länder-Konferenz steht auch die geplante Abschaffung aller einschneidenden Corona-Schutzmaßnahmen zum 20. März zur Debatte. Dazu hat es aus den Ländern angesichts steigender Neuinfektionsraten viel Kritik gegeben - nach dpa-Informationen auch in der MPK. Außerdem stehen die gestiegenen Energiepreise infolge des russischen Kreises in der Ukraine auf der Agenda.

Update von 9.50 Uhr: Länderchefs nehmen Beratungen auf

Die Regierungschefs und -chefinnen der Länder haben am Donnerstag Beratungen zu mehreren aktuellen Krisen begonnen. Auf der Tagesordnung der Ministerpräsidentenkonferenz stand erneut die Corona-Lage, aber auch die Ukraine-Krise und die galoppierende Energiepreisentwicklung. Am frühen Nachmittag wollten die Länderchefs ihre Beratungen in einer Videoschalte mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) fortsetzen.

Im Februar hatten Bund und Länder verabredet, die aktuelle Corona-Lage und die Belastung der Kliniken noch einmal genau zu analysieren, bevor am 20. März alle einschneidenden Corona-Auflagen in Deutschland fallen sollen.

Angesichts wieder stark steigender Neuinfektionszahlen gibt es dagegen aus den Ländern, aber auch aus Mediziner-Kreisen gravierende Bedenken.

Worum geht es bei der MPK?

Bei der MPK wird es vor allem um drei große Themenkomplexe gehen. Auf der Tagesordnung, die der Deutschen Presse-Agentur vorab vorliegt, stehen neben der Corona-Pandemie auch die Ukraine-Krise und die Energiepolitik im Mittelpunkt. Dabei soll es vor allem auch um die Entwicklung der infolge der Ukraine-Krise stark gestiegenen Energiepreise und die Beschleunigung der Energiewende gehen.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, der derzeit den MPK-Vorsitz innehat, will den Ukraine-Krieg zum Schwerpunkt der Beratungen der Regierungschefs und -chefinnen machen. Dabei werde es am Donnerstag (17.03.2022) auch um die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge aus der Ukraine und die Verteilung zwischen den Bundesländern gehen, wie Wüst bereits vergangenen Mittwoch im Düsseldorfer Landtag gesagt hatte. Mit dem Bund müsse auch über die Finanzierung gesprochen werden: "Die Versorgung der Geflüchteten ist ein finanzieller Kraftakt, den Länder und Kommunen nicht alleine stemmen können."

Weiteres Thema der Bund-Länder-Beratungen sind natürlich auch die Corona-Schutzmaßnahmen. Nach dem geplanten Ende der meisten Corona-Auflagen in Deutschland zum 20. März sollen grundlegende Schutzregeln und weitere Eingriffsmöglichkeiten für regionale Ausbrüche bestehen bleiben. Auf der Pressekonferenz nach der letzten MPK am 16. Februar war die Rede von einem sogenannten "Basisschutz", der auch nach am Auslaufen des aktuellen Infektionsschutzgesetzes einige Corona-Maßnahmen garantieren soll.

"Alle Länder sind sich deshalb einig, dass wir einen Basisschutz brauchen, um die Öffnungen abzusichern", hieß es nach der letzten MPK. Dazu gehören die Maskenpflicht, Hygiene-Konzepte, Tests und Abstandsregeln. Damit solle vor allen ein stabiler Schul- und Kitabetrieb ermöglicht werden. Die entsprechende Rechtsgrundlage solle rechtzeitig vor dem 20. März beschlossen sein, so Scholz vor einem Monat.

Wie geht es weiter mit den Corona-Beschränkungen?

Inzwischen gibt es einen konkreten Entwurf der neuen bundesweiten Rechtsgrundlage, auf den sich Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) verständigt hatten. Damit sollen die Länder weiter Krisenmaßnahmen vor Ort oder auf Landesebene verhängen können. Unter anderem soll eine "Hotspot-Regelung" eine wichtige Rolle spielen. "Alles öffnen, das ist natürlich nicht vorgesehen", sagte Lauterbach.

Angesichts der immer weiter steigenden Corona-Zahlen wurden zuletzt auch kritische Stimmen zu den geplanten Lockerungen laut. Insbesondere über das geplante Ende der Maskenpflicht an Schulen und im Handel gibt es heftige Debatten. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist aktuell so hoch wie nie. In Bayern liegt diese am Dienstag (15. März 2022) erstmals über 2000. Ein neuer Negativ-Rekord. Auch deutschlandweit gibt es einen neuen Höchststand mit 1585,4 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche (Stand 15. März 2022).

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat deshalb kurzfristig für Dienstag eine Regierungserklärung angekündigt. Söder hatte sich bereits vor einigen Tagen gegen einen sogenannten "Freedom Day" am 20. März ausgesprochen. Die Länder können auch nach Auslaufen des Infektionsschutzgesetzes noch von einer Übergangsfrist bis zum 2. April, die im Gesetzentwurf vorgesehen ist, Gebrauch machen und viele der bisherigen Regeln bis dahin beibehalten, etwa die Maskenpflicht an Schulen und im Handel. Das bayerische Kabinett beschloss am Dienstag, von der Regelung Gebrauch zu machen. Was das konkret bedeutet, liest du hier. Andere Bundesländer erwägen ebenfalls, diese Übergangsfrist auszunutzen.