In einer Ortschaft in Thüringen gab es am Dienstag (15. Februar 2022) einen Angriff auf eine Polizeistreife. Wie die Landespolizei Saalfeld berichtet, hat ein Mann in Ziegenrück, nahe der Grenze zu Bayern, auf Polizeibeamte und deren Streifenwagen geschossen.

Kurz nach Mitternacht wurde der 33-Jährige widerstandslos festgenommen. Verletzt wurden weder der Beschuldigte noch die Polizisten. Die Kriminalpolizei und Unterstützungskräfte sind im Einsatz, um Spuren zu sichern und den Tathergang zu rekonstruieren.

Schüsse auf Polizeistreife gefeuert: 33-Jähriger in Ziegenrück verhaftet

Zum Ablauf der Tat, den Hintergründen und mit welcher Waffe der Mann geschossen haben soll, machten die Ermittler bislang keine Angaben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen seien umfangreich und dauern entsprechend an, hießt es von der Landespolizei.

Erst Anfang Februar endete ein Angriff auf zwei Polizeikräfte in Kusel in Rheinland-Pfalz tödlich. Während einer Fahrzeugkontrolle wurde eine angehende Polizistin und ein Kommissar von zwei Männern erschossen.

