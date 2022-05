Wegen der Volkszählung Zensus 2022 sind seit dem 15. Mai 2022 circa 100.000 Erhebungsbeauftragte in ganz Deutschland unterwegs. Die Interviewer*Innen führen dafür mit ausgewählten Personen kurze Befragungen durch. Doch woran erkennt man die echten Interviewer*Innen und wie kann man sichergehen, nicht auf Trick-Betrüger hereinzufallen?

Die wohl wichtigste Bedingung des Zensus ist, dass alle ausgewählten Personen vor den Interviews per Post über den Besuch informiert werden. "Die Interviewerinnen und Interviewer kündigen ihren Besuch bei den Befragten in jedem Fall vorher schriftlich an. Sie klingeln nicht unangekündigt an der Haustür", teilt Katja Wilken, Gesamtprojektleiterin des Zensus 2022 beim Statistischen Bundesamt, mit.

Zensus 2022: Befragte werden schriftlich über den Termin informiert

Auf den Mitteilungsschreiben finden die Befragten den genauen Termin, der mit dem Datum und einem eindeutigen Zeitfenster vermerkt ist. Ebenso sind die Kontaktdaten der Erhebungsbeauftragten hinterlegt, damit der Termin bei Bedarf verschoben werden kann. Die zuständige Erhebungsstelle kann ebenfalls im Notfall und bei Zweifeln verständigt werden. Unvermittelt würden die Interviewer*innen mit den ausgewählten Personen auch keinen telefonischen Kontakt aufnehmen.

Bei den Erhebungsbeauftragten handelt es sich um Personen, die ehrenamtlich tätig sind. Sie werden mit Bedacht von den zuständigen Erhebungsstellen ausgewählt und absolvieren vor ihrer Einstellung eine detaillierte Schulung. Zudem kann von den Interviewer*Innen bei der Auswahl ein polizeiliches Führungszeugnis verlangt werden. Außerdem sind die beauftragten Interviewer*Innen gesetzlich an eine Schweigepflicht gebunden.

Bei der persönlichen Befragung müssen sich die Erhebungsbeauftragten mittels eines Zensus-Ausweises, der nur in Kombination mit einem Lichtbildausweis gültig ist, ausweisen. Zudem können die Interviews kurz und kontaktreduziert vor der Tür stattfinden. "Befragte müssen die Interviewerin oder den Interviewer nicht in ihre Wohnung lassen", betont Katja Wilken.

Befragung erfordert keine Angaben zu Bankdaten oder Einkommen

Nach der kurzen, persönlichen Befragung können alle weiteren Fragen in einem Online-Bogen beantwortet werden. Alle Fragen wurden schon in einem Musterfragebogen auf der Website des Volkszählungsprojekts zur Verfügung gestellt. Im Allgemeinen gilt aber: Bankdaten oder Einkommenshöhe werden nicht abgefragt.

