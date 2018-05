ZDF-Doku: So brutal geht es in deutschen Schlachthöfen zu

Wie brutal geht es in deutschen Schlachthöfen zu? Nachdem Tierschützer bereits seit Langem Zustände in deutschen Schlachtbetrieben kritisieren, ist nun das Recherche-Format "ZDF-Zoom" dieser Frage nachgegangen.



Am Mittwoch um 22.45 strahlte das ZDF die Dokumentation "Schweinerei im Schlachthof - Das Geschäft mit dem Tod." aus, die versuchte, den Zuständen in Fleischbetrieben in Deutschland auf den Grund zu gehen - auch undercover.



Die Bilder, die das ZDF dabei aufnimmt, sind erschreckend - sie zeigen, dass Tiere häufig eben nicht bewusstlos sind, wen sie getötet werden, wie es eigentlich Vorschrift ist. Dazu sind die Arbeiter in den Schlachtbetrieben oft zu sehr im Stress. Sie achten teilweise nicht darauf, ob ein Tier noch bei Bewusstsein ist, wenn es getötet wird.



Ein grausamer Tod - unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Das Ende der Tiere findet häufig unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt: Die drei größten Konzerne in Deutschland - Westfleisch, Tönnies und Vion - teilen sich fast 60 Prozent der Schlachtmenge. Keiner von ihnen gestattete "ZDFzoom" den Besuch eines Betriebs.



Gegenüber "ZDFzoom" spricht eine amtliche Tierärztin über die Rolle der zuständigen Kontrollinstanzen: "Es kommt immer wieder vor, dass die dort arbeitenden Tierärzte weggucken. Der Ton ist sehr rau, und da kann es einem schon passieren, dass versucht wird, einen nicht für voll zu nehmen, dass man wirklich Schwierigkeiten hat, etwas durchzusetzen. Da muss man sich schon was trauen."



Fleisch aus Tierquälerei landet mit "Bio"-Label im Supermarkt

Bereits vor einem Jahr haben Aktivisten in einem Schlachthof in Fürstenfeldbruck Missstände aufgedeckt: Mit Betäubungszangen sollen Tiere gequält und ohne ausreichende Betäubung getötet worden sein. Rund die Hälfte des Fleisches landete später unter dem "Bio"-Label in deutschen Supermärkten. Der Schlachthof war monatelang geschlossen, die juristische Aufarbeitung der Vorfälle in einem Prozess steht noch aus. Tierschützer kritisieren generell: "Schlachthöfe sind ein kontrollfreier Raum. Da trifft man auf eine Schattenwelt, die unter enormem Preisdruck und mit einer gehörigen Portion Verrohrung arbeitet."

Hintergrund: Deutschland ist Europas Schweinefleisch-Exportmeister; deutsches Schweinefleisch ist konkurrenzlos billig. Ein System, das auch auf einem günstigen Schlachtprozess aufbaut. Sogar ausländische Schlachtkonzerne wie Danish Crown lassen hierzulande wegen der geringen Kosten schlachten. Das ist nur durch große Schlachtmasse und mithilfe gering entlohnter Arbeiter möglich.