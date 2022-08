Internationales Musikfestival in Worms: " Jazz und Joy " geht in die 31. Runde

"Jazz & Joy", eine Musikveranstaltung, die seit 1991 für beste musikalische Unterhaltung in Worms sorgt, kehrt in diesem Jahr mit großem Festivalflair zurück. Bei der 31. Auflage sind nicht nur beliebte deutsche Musiker*innen wie die Band Silbermond oder die Jazzpianistin Julia Hülsmann dabei, sondern auch internationale Weltstars wie Bonnie Tyler und Curtis Stigers.

Das Festival, das seit nun mehr 31 Jahren Musikfans erfreut, konnte 2021 lediglich in einer kleineren Pandemie-Ausgabe stattfindet. Anders sieht es in diesem Jahr aus: "Jazz and Joy" ist in alter Größe zurück und bringt zahlreich talentierte Künstler*innen auf die Bühne.

Das internationale Musikfestival findet vom 19. bis 21. August 2022 statt. Austragungsort ist auch in diesem Jahr wieder das Herz der Stadt Worms. So finden die Konzerte auf vier Open-Air-Bühnen statt, die rund um den historischen Dom aufgebaut wurden. Auf die Besucher*innen wartet somit ein einzigartiges Festivalerlebnis mit besonderem Flair.

Vergünstigte Tickets im Vorverkauf können noch bis zum Freitag (19. August 2022) um 12 Uhr erstanden werden. Sie sind online, über die Ticket-Hotline: 0 18 05 / 33 71 71 sowie beim Ticketservice in der Rathenaustraße 11 in Worms erhältlich. Letzterer ist wochentags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Außerdem wird es eine Abendkasse geben.

Bonnie Tyler, Curtis Stigers und Silbermond: Zahlreiche Programmhighlights geboten

Das Festivalprogramm wartet an allen drei Tagen mit musikalischen Highlights auf. Den Anfang machen am Freitag (19. August 2022) die Mannheimer Saxophonistin Alexandra Lehmler und der Bassist Matthias Debus. Jazz-Fans dürfen sich auf Julia Hülsmann freuen. Neben den Auftritten von Weltstar Curtis Stigers und weiterer Musiker*innen steht zudem das Sonderkonzert von Silbermond an. Fans müssen für Letzteres allerdings eine separate Karte kaufen.

Mit nicht weniger guter Musik geht es am Samstag (20. August 2022) weiter. Am zweiten Festivaltag werden beispielsweise der israelische Künstler Ben Aylon mit seiner Performance "One Man Tribe", Electro-Popsängerin LIN und die mit einem ECHO ausgezeichnete Band Jupiter Jones auf der Bühne stehen.

Am Sonntag (21. August 2022) folgt wohl eines der größten Programmhighlights der diesjährigen Ausgabe von "Jazz & Joy": Die britischen Pop- und Rocksängerin Bonnie Tyler wird auf dem Marktplatz auftreten. Hits wie "Total Eclipse of Heart" ließen sie zur Musikikone werden. Doch auch noch zahlreiche andere Acts werden das Publikum mit erstklassiger Live-Musik verwöhnen. Das gesamte Festival-Programm ist online ersichtlich.