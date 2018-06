Wo ist Kaya? 17-Jährige vermisst - Polizei vermutet "kriminelle Handlungen"

Wer hat Kaya gesehen?



Die 17-jährige Kaya wird seit dem 24.Mai vermisst. Sie hat am 24. Mai die Wohnung ihrer Eltern in Gummersbach verlassen und ist seitdem nicht wieder aufgetaucht. Die Polizei in Gummersbach hat die Suche inzwischen ausgeweitet und fahndet mit einem Foto nach dem Mädchen.Ersten Hinweise zufolge ist es möglich, dass sie sich im Raum Bochum aufhält. Laut Polizei ist es wohl nicht auszuschließen, dass sie "Opfer krimineller Handlungen" wurde.Die Polizei beschreibt das Mädchen als "etwa 176 cm groß und sehr schlank. Sie hat kurze blonde Haare und vernarbte Unterarme."Nun hofft die Polizei auf Zeugen. Hinweise über den Aufenthaltsort der 17-Jährigen können an folgende Telefonnummer gemeldet werden: 02261/81990