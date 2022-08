Wissen: Verkehrsunfall zwischen Quad und Reh

Am Dienstag (19. Juli 2022) gegen 17.00 Uhr kam es auf der L278 bei Wissen (Landkreis Altenkirchen) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Quad und einem Reh. Der 35-jährige Quad-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt.

Wissen: Verkehrsunfall zwischen Quad und Reh - Der Fahrer wurde auf eine Wiese geschleudert

Der 35-jährige Mann fuhr mit seinem Quad auf der L278 von Wissen (Landkreis: Altenkirchen) in Richtung Gebhardshain, wie die Polizeidirektion Neuwied/Rhein berichtet. Kurz vor der Gemarkung Niederhombach wechselte plötzlich von links kommend ein Reh über die Straße und wurde vom Quad erfasst.

Dabei verlor der Quad-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Straße ab und fuhr eine Böschung hinunter, wobei der er von seinem Fahrzeug auf eine angrenzende Wiese geschleudert wurde. Das Quad rollte unterdessen noch bis in den Elbbach weiter.

Der Fahrer wurde schwer verletzt und von Ersthelfern bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes vorbildlich versorgt. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Am Quad entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.