In den letzten Wochen beherrscht vor allem eine Frage sowohl die sozialen Netzwerke als auch persönliche Unterhaltungen. „Warum ist trotz der Impfung die Inzidenz so hoch? Die Intensivstationen sind wieder an der Belastungsgrenze? Wirkt die Impfung etwa doch nicht so gut?“

Die Corona-Impfungen wirken. Besser als andere Impfungen sogar. Vergleichen mit anderen Vakzinen ist die Corona-Impfung eine der wirkungsvollsten Impfungen überhaupt. Und das Beste daran: Die Wirksamkeit ist mit Grundschulmathematik nachweisbar.

Dafür werfen wir einen Blick auf die Infektionen. Trotz vielen nicht gemeldeten Impfungen sind im besten Fall 30 Prozent der Deutschen völlig ohne Impfschutz. In Zahlen sind das wenigstens 25 Millionen Menschen. 25 Millionen also, ohne jegliche Immunität gegenüber dem Virus. Statistisch betrachtet sind, konservativ gerechnet, mehr als drei Millionen Menschen älter als 60 Jahre.

Grundschulmathematik belegt Wirksamkeit der Impfung

Die Deltavariante des Coronavirus hat mit einem R-Wert von mehr als sechs eine Ansteckungsrate, die weltweit von fast keinem Virus erreicht wird. Zur Erinnerung: Der R-Wert beschreibt, wie viele Menschen von einem Erkrankten im Schnitt angesteckt werden. Dazu kommt, dass das Virus (statistisch belegt, immerhin haben wir weltweite Zahlen) in jedem 50. Fall mit dem Tod endet. Das ist weder Panikmacherei noch Schwarzmalerei, sondern nüchterne Statistik.

Wenn wir also davon ausgehen (müssen), dass diese 25 Millionen Menschen weiterhin ungeimpft bleiben und sich über kurz oder lang anstecken (wie die Virologen aktuell nicht müde werden zu betonen), dann reden wir von 500.000 Toten. Diese erwarteten Toten bedeuten außerdem, dass die aktuell nach eineinhalb Jahren Pandemie völlig entkräfteten und überarbeiteten Intensivmediziner und Pflegekräfte weiter massenweise kündigen, weil sie die Nase voll haben. Wer sich dann um die hunderttausenden Kranken kümmern soll, bleibt offen.

Und trotzdem reden wir über eine aufgehobene Maskenpflicht an öffentlichen Einrichtungen und Schulen. Das sind genau die Bereiche, die für hohe Inzidenzen sorgen. Wer mitdenkt, dem wird aber klar: Selbst wenn die Kinder nicht so stark vom Virus betroffen sind, tragen sie das Coronavirus nach Hause zu Papa, Mama, Oma, Opa, Onkel und Tante. Denn ohne Maskenpflicht hat es das Virus deutlich leichter sich zu verteilen. Vor allem an Schulen. Hier sei nochmal an den R-Wert erinnert.

Die Präsidentin der deutschen Gesellschaft für Immunologie hat bereits am 5. November 2021 vorgerechnet, wie gut die Impfung schützt. In Zahlen sprechen wir von „55 Millionen doppelt geimpften Menschen und 145.000 Impfdurchbrüchen“. Also weniger als ein Prozent. Selbst wenn alle 145.00 Impfdurchbrüche in Deutschland stattgefunden hätten, was sie nicht haben, wären das in etwa nur drei Prozent der Gesamtinfektionen.

Es gibt keine zwei Meinungen zu wissenschaftlichen Erkenntnissen

Eine Impfung, die dermaßen effektiv wirkt, gibt es selten. Das verdanken wir vor allem der hohen Daten und Faktenlage, weil weltweit führende Expertinnen und Experten an der Entwicklung beteiligt waren. Einen einhundert prozentigen Schutz gibt es nicht. Vor nichts auf der Welt. Ein Autogurt schützt ebenso wenig zu einhundert Prozent vor einem Unfall wie eine Pille nicht hundertprozentig vor einer Schwangerschaft schützt. Schützt eine Impfung zu mehr als 90 Prozent, gehört sie zu den besten Vakzinen überhaupt. Sie ist damit ein hervorragendes Werkzeug, um hochansteckende Viren einzudämmen. Und wenn wir dann noch sehen, dass in den Krankenhäusern um ein Vielfaches mehr Patienten ungeimpft als geimpft sind, sollte sich eigentlich jegliche weitere Diskussion über die Wirksamkeit erübrigen.

Übrigens: Ungeimpfte stellen nicht einmal halb so viele Menschen der Gesamtbevölkerung als umgekehrt. Bei einem anteiligen Drittel ist damit die Chance, ungeimpft schwer an Corona zu erkranken, mindestens 20-mal höher als mit Impfung.

Diese simplen Rechenbeispiele sollte eigentlich jeder Mensch für sich selbst nachvollziehen können. Immerhin wird bereits in der Grundschule ein entsprechendes mathematisches Wissen vermittelt. Wäre eine Bevölkerung vollständig geimpft, könnten selbst extrem ansteckende Viren effektiv eingedämmt werden. Also: Schluckt euren Stolz und Egoismus runter, lasst euch Impfen, lasst eure Kinder impfen, sobald die STIKO es empfiehlt und tragt Mund-Nasen-Bedeckungen.

Das größte Problem derzeit in Deutschland ist Dummheit und Egoismus. Alle frei zugänglichen, jederzeit überprüfbaren Fakten und Quellen widerlegen nicht die Wirksamkeit der Impfung, sie unterstreichen die Leistung, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier vollbracht haben. Sie beweisen, dass es jetzt eine bundesweite 2G-Regelung oder eine Impfpflicht braucht.