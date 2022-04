Seit Mitte Februar sind in Edeka-Filialen Schilder am Öl-Regal zu finden, die darauf hinweisen, dass nur noch zwei Flaschen Sonnenblumenöl pro Person gekauft werden dürfen. Hamsterkäufe führten dazu, dass die normalerweise noch gut gefüllten Lager zu schnell geleert würden, erklärte der Bamberger Edeka-Betreiber Werner Massak inFranken.de am 18. März 2022.

Laut Edeka ist die Ukraine Deutschlands wichtigster Exporteur von Sonnenblumenöl. Durch den Ukraine-Krieg kommt neben der Einfuhr auch die Aussaat ins Stocken. Verschiedene Lebensmittelmärkte hoben die Preise für Sonnenblumenöl in den vergangenen Tagen teils drastisch an.

Fast 16 Euro für einen Liter Sonnenblumenöl - Preissteigerungen können zu Olivenöl-Niveau führen

Focus spricht von einem Preisaufschlag von 550 Prozent bei Aldi im Vergleich zum Januar 2022. Vor wenigen Tagen habe die 1-Liter-Flasche einer Marke dort 4,99 Euro gekostet, wie andere Medien bestätigen. 3,20 Euro mehr als der derzeitige Aldi-Preis für die Marke Bellasan. In einer Münchner Rewe-Filiale habe eine 750-Liter Flasche "Reines Sonnenblumenöl" von Thomy 3,79 Euro gekostet - also 5,05 Euro pro Liter, so Focus.

Bei Seitenbacher müssen die Kund*innen noch tiefer in die Tasche greifen. 250 Milliliter Bio Sonnenblumenöl kosten derzeit 3,99 Euro. Das sind umgerechnet 15,96 Euro pro Liter.

Wie Focus berichtet, hätten Hamsterkäufer in einer Aldi-Filiale gleich einen ganzen Karton mitgenommen und für 15 Flaschen 74,85 Euro bezahlt. Branchenkenner rechneten sogar mit Preisen auf Olivenöl-Niveau. Der Literpreis liege derzeit im Schnitt bei 6,50 Euro. Focus teilt mit, dass sich die Lage in einigen Monaten wieder entspannen könne, bis dahin sei aber mit Lieferengpässen und Verzögerungen zu rechnen.

Ernteerfolg in Ukraine bleibt ungewiss - EU will reagieren

Wie der Edeka-Betreiber inFranken.de erklärte, würden wichtige Häfen in der Ukraine angegriffen, zudem sei der Diesel für die Bauern knapp und teuer. All das führe mit zu einer angespannten Lage. Wie die Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e.V. (Ufop) Anfang April mitteilte, werde ein deutlicher Rückgang der Sonnenblumenfläche in der Saison 2022/23 erwartet. "Nach jüngsten Angaben des Internationalen Getreide-Rates (IGC) schrumpft die weltweite Sonnenblumenfläche 2022/23 um 7,2 %. Insbesondere die Anbauflächen in der Ukraine dürften infolge des Kriegsgeschehens deutlich zurückgehen", heißt es.

Die Aussaatfläche von Sonnenblumen in der Ukraine werde mit nur 4,5 Mio. Hektar nach Angaben der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft bei 32,4 Prozent weniger als noch in der laufenden Anbausaison liegen, erklärt die Ufop außerdem. Allerdings sei durch die Kämpfe nicht vorhersehbar, welche Flächen tatsächlich gepflegt, gedüngt und geerntet werden könnten.

Laut Deutscher Presseagentur wolle die EU daher gegensteuern. So steige hier die Anbaufläche um fünf Prozent auf 4,7 Millionen Hektar. Größter Sonnenblumenerzeuger weltweit bleibe Russland mit 9,6 Millionen Hektar Anbaufläche. Werner Massak aus Bamberg mahnt derweil zur Ruhe: Die Situation sei nicht dramatisch. In Deutschland werde keiner Hunger leiden und es gebe ja genug Ausweichprodukte.

