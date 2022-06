Christian Drosten warnt bereits jetzt vor einem "quälend langen Winter mit vielen Arbeitsausfällen". Im Fokus seiner Kritik steht dabei der Kurs der Ampel-Regierung, die "das Forschungsbudget in Deutschland ab dem nächsten Haushalt reduziert". Das stehe im Gegensatz zu den Corona-Maßnahmen, die derzeit in Amerika ergriffen werden. Dort gebe es "ganz große Programme", um die Impfstoffforschung voranzubringen und zukünftige Pandemien besser bekämpfen zu können.

Der Virologe, der Deutschland im Bereich der Pandemie- und Impfstoffforschung ins Hintertreffen geraten sieht, hat selbst Forschungsgeld beantragt. Dass Forschungsbudget wichtig sei, habe bereits die Politik der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gezeigt. Laut dem Leiter des Berliner Instituts für Virologie an der Charité habe die Regierung von Merkel "in der letzten Wirtschaftskrise" entschieden, dass "bei Forschung nicht gespart wird, weil uns das zukünftig rettet", sagte er im Podcast der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Drosten: Affenpocken zeigen, dass Deutschland nicht die richtigen Lehren gezogen hat

Den neuerlichen Ausbruch und die Verbreitung der Affenpocken sieht der Virologe indes als Indiz dafür, dass die Corona-Pandemie keine nachhaltigen Lerneffekte nach sich gezogen habe. Es benötige seiner Meinung nach bei neuen pandemischen Ausbrüchen eine "sofortige Registrierung von Patienten in klinischen Beobachtungsstudien" sowie Kontrollgruppen.

In der Rückschau attestierte der Experte Deutschland im Kampf gegen die Corona-Pandemie bei der ersten Welle "mit am besten abgeschnitten" zu haben. Jedoch gefolgt von "künstlichen Kontroversen", die mit medialer Berichterstattung für einen Vertrauensverlust in der Bevölkerung gesorgt hätten. Seiner Meinung nach herrsche in Deutschland ein "Föderalismusproblem". Dies sei bereits im Herbst 2021 während der Delta-Welle vorrangig in Bayern, Thüringen und Sachsen deutlich geworden.

Mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie und der rapiden Zunahme der Omikron-Subvariante BA.5 äußerte sich Drosten wenig überrascht. "Meine zu Frühlingsbeginn geäußerte Erwartung hat sich bestätigt. Wir erleben dieses Jahr keinen infektionsfreien Sommer, was aber zunächst nicht bedrohlich ist", sagte Drosten im Gespräch mit der Deutschen Presse Agentur.

Corona-Mutation könnte von Portugal nach Deutschland überschwappen

Zur selben Zeit steigen die Inzidenzen in Portugal weiter an. Mittlerweile hat das Land die höchste Inzidenz Europas erreicht, trotz hoher Impfquote. Über 95 Prozent der Portugiesen wurden wenigstens einmal geimpft. Grund für den Infektionsanstieg sind die neuen Omikron-Mutationen BA.5 und BA.4. Beide Mutationen sind für mehr als 80 Prozent aller Neuinfektionen verantwortlich. Drosten zeigte sich von der Lage in Portugal "etwas beunruhigt". Denn dort würden nicht nur die Inzidenzen, sondern auch die Sterbefälle ansteigen. "Dafür gibt es keine offensichtlichen Erklärungen, denn auch andere europäische Länder haben BA.5-Anstiege ohne Zunahme der Letalität", erklärt der Virologe im Interview mit der dpa.

Sowohl BA.4 als auch BA.5 verbreiten sich seit Januar 2022 in Südafrika und Portugal. BA.5 ist dabei deutlich ansteckender als vorherige Mutationen, weswegen es sich gegen andere Mutationen in Portugal durchsetzen konnte. Bei Infizierten mit der BA.5-Mutation kam es jedoch nur sporadisch zu schweren Krankheitsverläufen. Die Schwere der Erkrankung unterscheide sich nicht wesentlich von vorherrschenden Mutationen, die bereits in Deutschland grassieren.

Jedoch kann das Coronavirus dank der Mutation bereits aufgebaute Immunreaktionen der Menschen umgehen. Dadurch können sich auch Genesene erneut mit der Mutation infizieren. Jedoch könne laut Experten die Schwere eines Krankheitsverlaufs mit einem entsprechenden Impfschutz oder einer überstandenen Erkrankung deutlich abgeschwächt werden.

Lauterbach warnt vor Mutation: Engpässe zu befürchten

Dass sich BA.5 auch in Deutschland verbreiten wird, davon gehen Experten fest aus. Insofern sei auch mit einem Anstieg der Krankheitsverläufe in Deutschland zu rechnen. Und obwohl die Krankheit meist milde verläuft, mahnt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vor der Situation. Man dürfte die potenzielle Gefahr nicht unterschätzen. Durch die starke Ansteckungsrate, vorrangig in systemrelevanten Branchen, seien Personalengpässe möglich.

Wann genau BA.5 als überwiegende Mutation nach Deutschland überschwappen wird, ist indes noch nicht bekannt. Für mehr Klarheit müsse man noch etwas abwarten. Drosten erklärte dazu: "In einem Monat werden wir wissen, ob sich etwas Ähnliches auch bei uns einstellt."

In Deutschland liegt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz laut dem Robert Koch-Institut (RKI) vom Montag (13. Juni 2022) bei 331,8. Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Zuletzt hatte sich der Anteil der Omikron-Subvariante BA.5 in einer Stichprobe im Wochentakt verdoppelt, aber noch auf niedrigem Niveau.

