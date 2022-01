Streit um Genesenenstatus : Karl Lauterbach verteidigt Drei-Monat-Frist

Der Streit um die Verkürzung des Genesenenstatus nach Corona-Infektionen in Deutschland geht weiter: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat die Drei-Monats-Frist zuletzt verteidigt und will sich nun um Umsetzung auf europäischer Ebene bemühen. "Wir werden in Kürze erneut versuchen, die drei Monate auch auf europäischer Ebene umzusetzen", sagte der SPD-Politiker am Mittwochabend im ZDF-"heute journal".

Inzwischen gesteht der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach jedoch Kommunikationsprobleme mit dem Robert Koch-Institut ein. "Dass der Genesenenstatus jenseits der Quarantäneregeln quasi über Nacht auf drei Monate verkürzt wurde - davon war ich nicht unterrichtet", meinte der SPD-Politiker gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). Jedoch betonte Lauterbach: "Nach drei Monaten kann sich derjenige, der schon mit der Delta-Variante infiziert war, erneut mit der Omikron-Variante infizieren. Somit sind die drei Monate wissenschaftlich richtig".

"Um das klar zu sagen: Entscheidungen wie diese würde ich auch in Zukunft nicht stoppen, die Wissenschaft muss unabhängig bleiben und ist Grundlage meiner Arbeit", so Lauterbach. Das Timing von solchen Entscheidungen und die Vorbereitung müsse aber besser werden. Zuletzt hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder den Bundesgesundheitsminister scharf kritisiert: Er bezeichnet das Ausscheren von Deutschlandes als "nicht verständlich" und "höchst widersprüchlich" - und richtet eine klare Forderung an Lauterbach.

Lauterbach warnte davor, in der Corona-Pandemie nicht mehr mit einer Verschlechterung der Lage zu rechnen. "Im besten Fall wird das Virus harmloser und löst nur noch kleine und lokal begrenzte Ausbrüche aus." Ob das so komme, wisse aber niemand. "Wir müssen auf alles vorbereitet sein", meinte der Gesundheitsminister. Expertinnen und Experten hatten zuletzt einen baldigen Übergang von der Pandemie zur Endemie des Coronavirus vorausgesagt.

"Endemie kann viel bedeuten", betonte Lauterbach. "Wir können auch in eine Endemie geraten, in der eine sehr gefährliche Variante dominant ist, gegen die wir die Schwachen weiter mit großem Aufwand schützen müssen." Wie sich das Virus weiterentwickele, könne niemand vorhersagen. Die Frage einer möglichen generellen Impfpflicht sei allerdings eine ethische und keine wissenschaftliche, betonte Lauterbach nach der Debatte im Bundestag über das Thema. Im Parlament sprach sich der SPD-Politiker für eine allgemeine Impfpflicht aus, allerdings nicht als Minister, sondern als Bundestagsabgeordneter.

Die EU-Staaten hatten sich darauf verständigt, dass sich Reisende innerhalb der Union ohne weitere Auflagen frei bewegen können sollen, wenn sie einen gültigen Impf-, Test- oder Genesenennachweis vorlegen. Beim Genesenennachweis wird hier eine Gültigkeit von 180 Tagen genannt, also sechs Monate. In Deutschland war der Status Mitte des Monats auf eine Zeitspanne von 28 bis 90 Tagen nach einem positiven PCR-Test verkürzt worden.

Ein Impfregister hält Lauterbach für nicht nötig und auch hinderlich, da eine Einführung zu lange dauern würde. Die Kontrolle eines Impfnachweises könnte Lauterbach zufolge am Arbeitsplatz oder bei der Nutzung bestimmter Verkehrsmittel erbracht werden oder auch bei Arztbesuchen. Es könnte auch einfach sporadische Kontrollen geben wie in Österreich.

Vorschaubild: © Kay Nietfeld/dpa