Für die dringend erhoffte Eindämmung der Corona-Welle im Advent fordern Politik und Mediziner eine konsequente Umsetzung der vorgesehenen strengeren Beschränkungen in ganz Deutschland. Der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, sagte am Freitag in Berlin: «Wir haben keine Zeit zu verlieren, keinen einzigen Tag.» Die von Bund und Ländern beschlossenen zusätzlichen Auflagen müssten flächendeckend umgesetzt werden, um die Fallzahlen herunterzubringen. Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn rechtfertigte umfassende Beschränkungen für Ungeimpfte.

«Wären alle erwachsenen Deutschen geimpft, steckten wir nicht in dieser schwierigen Lage», sagte der CDU-Politiker mit Blick auf klar höhere Anteile Ungeimpfter an Infizierten und Intensivpatienten. «Wir hätten viel früher diese Konsequenz im Umgang mit ungeimpften Bürgerinnen und Bürgern an den Tag legen müssen. Denn sie treffen ihre Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, eben nicht nur mit Folgen für sich selbst.» Alle, die immer noch haderten, sollten die Lage wahrnehmen. «Über ein Prozent der Deutschen sind aktuell akut infiziert.» Die Luftwaffe fliege Patienten quer durchs Land, teils würden zusätzliche Möglichkeiten geschaffen, Tote einzuäschern.

Höhepunkt rund um Weihnachten

Die Bund-Länder-Beschlüsse seien spät gekommen, aber jetzt immerhin getroffen, sagte Spahn. Sie müssten nun umgesetzt werden. Demnach sollen in der Adventszeit eine Reihe strengerer Maßnahmen greifen. Dazu zählen Zuschauerbegrenzungen bei Großveranstaltungen sowie umfassende Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Ihnen wird im Weihnachtsgeschäft auch der Zutritt zu den meisten Läden verwehrt. Der Verkauf von Böllern zu Silvester wird bundesweit verboten.

Spahn sagte, selbst wenn die Maßnahmen schon morgen volle Wirkung zeigten, würden Klinikbelastungen weiter ansteigen. Deutschland werde die Zahl von mehr als 5000 Corona-Patienten auf den Intensivstationen deutlich übersteigen. Die Lage werde «rund um Weihnachten ihren traurigen Höhepunkt erreichen». Der Minister sagte, er bitte jeden einzelnen: «Helfen Sie mit, weiteres Leid zu verhindern.» Alle Bürger sollten Auflagen einhalten und Kontakte reduzieren.

Wieler machte deutlich, dass er mit ersten Effekten der zusätzlichen Maßnahmen in etwa zwei Wochen rechnet. Die Fallzahlen seien «nach wie vor viel zu hoch». Nach einem leichten Rückgang in den Tagen zuvor stieg die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen laut RKI wieder auf 442,1. Die Gesundheitsämter meldeten 74 352 neue Fälle an einem Tag. Es sei viel zu früh von einer Trendumkehr zu sprechen. Es gebe nun 926 000 nachgewiesene aktive Infektionsfälle.

Intensivstationen auch weiter stark belastet - Beschlüsse wirken erst in Wochen

Intensivmediziner begrüßten die Beschlüsse. Die 2G-Regel für Einzelhandel und Kultur, Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte und die Maskenpflicht für alle Schulklassen hätten das Potenzial, die Entwicklung entscheidend zu verändern, erklärte die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

Der Epidemiologe Hajo Zeeb sagte indes, einige der Beschlüsse seien schwer umzusetzen. «Es ist fraglich, wie die Kontaktbeschränkungen von Ungeimpften durchgesetzt und kontrolliert werden können.» Auch mit den Beschlüssen werde es noch etwa drei bis vier Wochen einen Anstieg in den Kliniken und auf den Intensivstationen geben.

Spahn betonte, dass für das Ziel von bis zu 30 Millionen Impfungen bis zum Jahresende genug Impfstoff verfügbar sei. Die dafür benötigten Dosen würden bis Anfang kommender Woche schon an die Impfstellen ausgeliefert. «Wenn wir all diese Impfdosen auch verimpfen, dann machten wir uns selbst das größte Weihnachtsgeschenk.»

Spahn: "Ich habe mein Wort gegeben"

Der Chef des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, hat sich in der Debatte über eine Corona-Impfpflicht für ein behutsames Vorgehen ausgesprochen. Das Thema müsse «sehr, sehr sorgsam kommuniziert und überlegt werden», sagte Wieler am Freitag in Berlin. Es gebe ganz viele Fragen, etwa ab welchem Alter eine Impfpflicht gelten und wie sie vollzogen werden solle und wie damit umgegangen werde, dass Impfungen keinen 100-prozentigen Schutz brächten, sondern eventuell aufgefrischt werden müssten.

«Da braucht es wirklich eine intensive Debatte, um die Pros und Cons herauszuarbeiten (...) Das ist wirklich nicht so trivial.» Das Land müsse da noch sehr viel diskutieren. «Ich wünsche mir, dass dort eine fundierte Diskussion stattfindet und dann auch eine wirklich informierte Entscheidung im Parlament», sagte Wieler.

Der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bekräftigte am Freitag seine «grundsätzlich sehr skeptische Haltung, was eine allgemeine Impfpflicht angeht». Er habe in dieser Frage sein Wort gegeben. «Das wird auch mein Abstimmungsverhalten bestimmen», sagte er. Angedacht ist, dass der Bundestag über die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht abstimmt, wobei der Fraktionszwang für Abgeordnete aufgehoben werden soll. Der Ethikrat soll außerdem bis Jahresende eine Empfehlung zum Thema vorlegen. Wieler ergänzte: «Eins ist klar, ohne, dass alle Menschen einen Immunschutz haben, werden wir es sehr, sehr schwer haben, diese Pandemie zu einem Stillstand zu bringen.»