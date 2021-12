Nachdem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Freitag von einer„massiven fünften Welle“ des Coronavirus gesprochen hat und davon ausgeht, dass diese kommen werde und alles übertreffe, was bisher beobachtet worden sei, werden Forderungen nach harten Maßnahmen für alle laut.

Gegenüber dem Nachrichtenportal t-online.de hat Thorsten Lehr, Professor für Klinische Pharmazie an der Universität des Saarlandes und Modellierer, einen Weinachtslockdown für alle, ob geimpft oder ungeimpft, gefordert.

Ist die Omikron-Variante eigentlich ein neuer Virus - SARS-CoV-3?

Mit der Omikron-Variante werde man Infektionszahlen sehen, „die wir noch nie gesehen haben“, so Lehr gegenüber t-online. In dem Interview spricht der Modellierer von 200.000 Infektionen täglich, die auf uns zukommen, wenn wir nicht alle bald unsere Kontakte stark einschränken würden. Konkret richtete er eine kurze und knappe Bitte an alle Menschen: „Bitte treffen Sie sich mit so wenig Menschen wie möglich.“ Dies gelte für alle, ob geimpft, geboostert oder ungeimpft, so Lehr. Omikron umgehe weitgehend den Impfschutz.

Der Professor für Klinische Pharmazie geht in dem Interview so weit, von einem neuen Virus zu sprechen – er habe sich schon gefragt, „ob man die Variante nicht SARS-CoV-3 nennen sollte“. Weihnachten könnte sich zu einem neuen Superspreading-Event entwickeln und da Gesundheitsämter und Testlabore eingeschränkt arbeiten über die Feiertage, könnten die Auswirkungen erst Tage später sichtbar werden, dann aber umso geballter.

Thorsten Lehr sieht keine andere Möglichkeit als einen Lockdown „an oder nach Weihnachten“ – andere Mittel hätte man nicht, so Lehr. Bevor nicht die ganze Welt mit einem Impfstoff erreicht würde, sei keine Grundimmunität in der Weltbevölkerung und damit auch kein Ende der Pandemie in Sicht.