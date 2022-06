Der Juni hat uns bisher viele heiße Sommertage geliefert – und auch zum Abschluss am heutigen Donnerstag (30. Juni 2022) wird es deutschlandweit nochmal ordentlich heiß: 30 Grad und mehr sagt Wetter-Experte Dominik Jung voraus. Der Meteorologe prognostiziert: "Es wird ein richtig warmer bis heißer Sommertag werden." Auch in Franken wird an vielen Orten die 30-Grad-Grenze geknackt.

Nach der Hitze, kommt in der Nacht auf Freitag (1. Juli 2022) eine Kaltfront auf uns zu - und bringt auch frische Luft nach Franken. Wie Stefan "Wetterochs" Ochs vorhersagt, kommen dann wieder Gewitter auf, "die auch heftig ausfallen können".

Das Wochenende wird heiß – der Juli bringt uns Hitze-Tage

Nachdem der Juli eher kühl und wechselhaft startet, stehen uns am Wochenende dann schöne Hitze-Tage bevor. "Es wird durchweg sonnig und sommerlich warm bis heiß werden", meldet Meteorologe Jung. Und auch in Franken dürfen wir uns auf Sommerwetter freuen: Es wird trocken und warm. "Am gesamten Wochenende viel Sonnenschein und sommerliche Höchstwerte um 25 bis 33 Grad, besonders warm wird der Sonntag", prognostiziert Experte Jung.

Ein "Keil des Azorenhochs" bestimmt laut Wetterochs am Wochenende unser Franken-Wetter: "Es ist heiter bis wolkig und trocken bei maximal 25 bzw. 28 Grad. Es wehen nur sehr schwache Winde." Die Nacht von Freitag auf Samstag wird mit 6 bis 11 Grad kühl. Ansonsten sinken die Temperaturen auch nachts nicht unter 13 Grad.

Auch für die kommende Woche macht Meteorologe Dominik Jung Hoffnung: "Nächste Woche kann es dann sogar angenehm warm weitergehen, vielfach scheint die Sonne, ab und zu sind kurze Schauer möglich." Laut Jung ist das Regen-Soll deutschlandweit betrachtet erst zu 58 Prozent erfüllt. Der Juni war damit ebenso zu trocken, wie schon das gesamte Frühjahr. Und auch der Wetterochs kündigt an, dass der Sommer bleiben wird: "Mit Höchsttemperaturen nahe 25 Grad ist es das ideale Wetter für alle, die den Sommer mögen, aber nicht die Hitze."



Das könnte dich auch interessieren: Wetter-Extreme in 2022: Womit wir noch rechnen müssen - das sagen Meteorologen voraus.