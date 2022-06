Deutschland vor 1 Stunde

Wettervorhersage

Wilde Wetter-Prognose: Erst Temperatursturz mit heftigen Gewittern - und dann Hitze-Wochenende

Nachdem es am schwülwarmen Mittwoch (29.06.2022) deutschlandweit zu Regen und heftigen Gewittern kommen kann, wird es am letzten Juni-Tag nochmal heiß. Der Juli startet dann durchwachsen - aber schon am Wochenende steht uns wieder Hitze bevor.