Wie viel verdient mein Hausarzt? Große Unterschiede in den verschiedenen Fachbereichen

Ob Husten, Schnupfen, Kopf- oder Bauchschmerzen - der erste Ansprechpartner bei solchen Beschwerden ist meist der Hausarzt. Allgemein gelten Ärzte in Deutschland als Topverdiener. Doch wie viel Geld bleibt den Inhabern einer eigenen Praxis am Ende des Monats überhaupt noch und ist das wirklich so viel mehr als beim Durchschnittsverdiener?

Zahl der Hausärzte sinkt weiter

Die Zahl der Hausärzte in Deutschland ist in den letzten Jahren immer weiter gesunken: Im Jahr 2019 hat es laut statista rund 45.500 Hausärzte gegeben, in diesem Jahr ist die Zahl sogar noch weiter abgefallen. Im Vergleich zu 2005 (über 53.000) ist das ein Verlust von fast 20 Prozent. Aber wieso wird die eigene Praxis der Allgemeinmedizin immer unbeliebter?

Große Unterschiede im Verdienst zwischen den verschiedenen Fachbereichen

Ein Grund dafür könnten die großen Unterschiede bei den Einnahmen und Aufwendungen zwischen den verschiedenen Fachgebieten sein. Das statistische Bundesamt (StBA) hat in einer Erhebung aus dem Jahr 2015 festgestellt, dass die mit Abstand am besten verdienenden Ärzte mit eigener Praxis im Fachbereich Radiologie tätig sind.