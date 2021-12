In den nächsten Tagen ist es so weit: Nach über 16 Jahren im Amt wird Angela Merkel von Olaf Scholz als Bundeskanzler abgelöst. In ihre lange Regierungszeit fallen viele einschneidende Ereignisse - von der Finanzkrise 2008 bis zur Corona-Krise, die derzeit das Land plagt.

Nicht nur ihre politischen Entscheidungen werden noch lange die Politik in Deutschland beeinflussen - auch mit ihrem Auftreten und ihrer Art hat sie eine ganze Generation von Politiker*innen in Deutschland geprägt. Und Millionen junge Menschen in Deutschland kennen überhaupt keinen anderen Kanzler oder Kanzlerin als Angela Merkel. Zum Abschluss ihrer Regierungszeit haben wir ein Quiz zu Angela Merkel erstellt: Wie gut kennst du dich mit der ewigen Kanzlerin aus?