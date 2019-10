Wettervorschau: Jetzt kommt der Herbst nach Franken - Frost in der Nacht erwartet

Jetzt wird es richtig herbstlich: Zu Beginn der neuen Woche gehen die Temperaturen in Deutschland merklich zurück.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte, liegen die Höchstwerte am Montag zwischen 9 und 13 Grad. Bei uns in der Region zeigt sich ein ähnliches Bild. Während es in Franken und der Oberpfalz bei vereinzelten Wolkenfeldern noch überwiegend trocken bleibt, bringen dichte Wolken Regen nach Südbayern.

Wetter in Deutschland: Temperaturen für diese Jahreszeit völlig normal

"In der kommenden Woche haben wir es zumindest bis Donnerstag mit Temperaturen zu tun, die für diese Jahreszeit normal sind", teilte Jens Bonewitz vom DWD mit. Dabei könne es vor allem südlich der Donau länger regnen. Ansonsten zeige sich der Montag heiter bis wolkig.

Wettervorschau: In den Nächten kommt es zu Frost

Am Dienstag kann es laut DWD-Vorhersage vor allem im Nordosten zu einzelnen Schauern kommen. Die Höchstwerte liegen laut DWD zwischen 7 und 11 Grad, nur im Südwesten kann das Thermometer auf 13 Grad klettern.