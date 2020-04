Wetterumschwung zum Wochenstart: Experten rechnen mit atlantischen Tiefausläufern

Frühlingshafte Temperaturen und viel Sonnenschein: So sahen die vergangenen Tage aus. Das Thermometer stagnierte zwischen 15 und 20 Grad Celsius und die Zeit der Ausgangsbeschränkungen ließ sich entspannt im Freien verbringen.

Zum Start der neuen Woche rechnen Meteorologen nun mit einem Wetterumschwung. Der "Deutsche Wetterdienst" erwartet Regenschauer und sinkende Temperaturen: "Ab Montag werden die Weichen hin zu einer unbeständigen Witterung gestellt", so der "DWD".

Wetterumschwung: Es wird frischer und nasser

Auch Stefan Ochs, Wetter-Experte aus dem mittelfränkischen Herzogenaurach, bestätigt das: "Ab Dienstag über überqueren uns atlantische Tiefausläufer mit einzelnen Regenfällen und Schauern."

Dies dürfte sich positiv auf die aktuell sehr trockenen Böden in der Region auswirken. "Damit dürfte die Trockenheit in Wald und Flur zumindest abgemildert werden", so Ochs. Der "DWD" zeigt sich skeptischer: "Allerdings sind die Regenmengen nicht ausreichend, um das Defizit der letzten trockenen Wochen auszugleichen."

Zuletzt gab es mehrere Warnungen vor der steigenden Waldbrandgefahr. Diese hält weiterhin an. So hat beispielsweise die Regierung von Mittelfranken am Wochenende (24. bis 26. April 2020) erneut Kontrollflüge über den Wäldern angeordnet.