Auch abgesehen von den Temperaturen sei beständig schönes Wetter auch im Juni nicht in Sicht, so Jung: "Immer wieder gibt es Schauer und Gewitter."

Grundsätzlich ähnlich, nur noch etwas extremer, fällt die 42-Tage-Vorhersage das Wetterportals wetter.de aus. Zwar sei sicher, dass es im Juni endlich wärmer wird. Doch werde das Juni-Wetter 2021 eine "ordentliche Schlingerfahrt" mit Tropennächten und Temperaturstürzen. Konkret sagt wetter.de derzeit für den 11. Juni und den 30. Juni extreme Hitze mit Temperaturen von jenseits der 30 Grad voraus (mit Höchstwerten von bis zu 36 Grad im Westen Deutschlands). Um den 25. Juni herum sinkt das Thermometer dagegen deutlich unter die 20-Grad-Marke, im Süden kann es nur 16 Grad warm werden.

Hitzesommer nicht sonderlich wahrscheinlich

Wetterexperte Jung hält einen Hitzesommer derzeit nicht für sonderlich wahrscheinlich. Doch die Hitze sei nicht weit weg. "Sie hat sich quasi überall um Mitteleuropa herum aufgebaut. Wäre also auch mal schnell bei uns." Und genau das werde Sommer in Deutschland wohl in diesem Jahr prägen. "Durchschnittskost, die ab und zu mal von kurzen Hitzewellen unterbrochen wird. Dazwischen Unwettergefahr,“ so Jung.

Die aktuelle Wetterlage in Franken finden Sie hier.

