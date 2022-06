Die nächste Hitzewelle rollt an. Die Abkühlung nach dem bisher heißesten Wochenende des Jahres währt nur kurz, bereits am Dienstag (21. Juni 2022) werden in Teilen Deutschlands wieder Temperaturen von bis zu 35 Grad erwartet.

Pünktlich zum kalendarischen Sommeranfang auf der Nordhalbkugel bringt uns Hoch "Frido" viel Sonnenschein. Diplom-Meteorologe Dominik Jung prognostiziert für den Südwesten Deutschlands wieder hochsommerliche Temperaturen. Am Oberrhein kann es bis 34 oder 35 Grad heiß werden. "Auch die nächsten Tage bringen besonders in der Mitte und im Süden immer wieder Spitzenwerte über 30 Grad", so Jung am Dienstag.

Hohe Temperaturen und örtliche Unwetter-Gefahr

Auch im Osten Deutschlands wird es zeitweise heiß. Nur im Norden bleiben die Temperaturen "richtig angenehm", mit viel Sonnenschein. Regional könne es in dieser Woche zu Wärme- und Hitzegewittern kommen. Jung spricht von teils "starken Schauern und Gewittern, teilweise mit Platzregen, Hagel und Sturmböen". Weiter warnt der Wetterexperte sogar von örtlichen Windhosen. "Lokal kann sich bei heftigen Gewittern auch mal ein Tornado ausbilden. Die Gefahr ist teilweise gegeben. Da sollte man wachsam sein", so Dominik Jung. "Die Wetterlage hat ordentlich Zunder", heißt es in der Mitteilung vom Dienstag (21. Juni 2022) weiter. "Hitze und feuchte Luftmassen prallen immer wieder aufeinander!"

Am Mittwoch (22. Juni 2022) kann es im Süden teils kräftig gewittern und dabei heftig regnen, wie der DWD meldet. "Örtlich drohen wieder vollgelaufene Keller", hieß es vom Wetterdienst. Erst in der Nacht beruhigt sich das Wetter langsam. Am Freitag (24. Juni 2022) wird es dann schwülwarm bei Temperaturen um 34 Grad. Parallel dazu steigt die Gewitter-Wahrscheinlichkeit fast in ganz Deutschland. Wieder drohen laut Deutschem Wetterdienst Unwetter mit Starkregen und Hagel. Örtlich sind auch schwere Sturmböen möglich.

Und auch für die Nacht auf Samstag (25. Juni 2022) warnt der DWD vor teils kräftigen Gewittern mit Unwettergefahr durch Starkregen. Auch im weiteren Verlauf des Samstags gebe es stellenweise "weiterhin Starkregengefahr" sowie lokale Gewitter. Die Schauer klingen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes dann in der Nacht zum Sonntag langsam ab.

Juni wird heiß und trocken zu Ende gehen

Trotz regionaler Schauer bleibt es auch im restlichen Juni sehr trocken. Jung bezeichnet die örtlichen Gewitter als "Tropfen auf dem heißen Stein". Es dominiert weiterhin viel Sonnenschein. Jung prognostiziert in der Folge weitere Waldbrände. "Diese dürften bald wieder mehr werden, denn die nächsten Tage bringen schon wieder viel Sonne und so gut wie keinen Regen."

Der Juni ist laut Jung bisher schon 2,2 Grad wärmer als das langjährige Klimamittel. "Da es sehr warm weiter geht, wird der Juni wahrscheinlich deutlich zu warm ausfallen und leider auch zu trocken", so der Wetterexperte. Vor allem Ende der Woche wird es wohl wieder extrem heiß. Am Sonntag (26. Juni 2022) liegen die Höchstwerte zwischen 30 und 35 Grad. "Lokal kann es auch mal für 36 Grad reichen", prognostiziert Jung. "Immer wieder werden Warmluftvorstöße aus Südwesteuropa berechnet. Besonders heftig könnte es zum Monatswechsel werden."

So wird das Wetter in den kommenden Tagen:

Dienstag : 18 bis 30 Grad, im äußersten Südwesten bis 34 oder 35 Grad, meist sonnig, später im Südwesten Gewitter

: 18 bis 30 Grad, im äußersten Südwesten bis 34 oder 35 Grad, meist sonnig, später im Südwesten Gewitter Mittwoch : 20 bis 32 Grad, im Süden heftige Gewitter, sonst viel Sonnenschein

: 20 bis 32 Grad, im Süden heftige Gewitter, sonst viel Sonnenschein Donnerstag : 24 bis 35 Grad, erst viel Sonne, dann aus Westen Gewitter

: 24 bis 35 Grad, erst viel Sonne, dann aus Westen Gewitter Freitag : 21 bis 34 Grad, aus Westen starke Gewitter mit Platzregen, regional Überschwemmungen durch heftigen Gewitterregen im Westen

: 21 bis 34 Grad, aus Westen starke Gewitter mit Platzregen, regional Überschwemmungen durch heftigen Gewitterregen im Westen Samstag : 24 bis 35 Grad, schwülwarm bis heiß, wenige Gewitter

: 24 bis 35 Grad, schwülwarm bis heiß, wenige Gewitter Sonntag : 28 bis 36 Grad, sonnig und sehr heiß, später aus Westen Gewitter

: 28 bis 36 Grad, sonnig und sehr heiß, später aus Westen Gewitter Montag: 24 bis 34 Grad, schwülwarm bis heiß, dazwischen kräftige Gewitter mit Platzregen

Auch interessant: Hitze-Tipps für heiße Tage: So überstehst du extreme Sommer-Temperaturen