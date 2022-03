Wetterexperte Dominik Jung gibt Wetterprognose für die nächsten Tage und den Sommer

Der meteorologische Frühling ist da und schon hat der Wetterexperte Dominik Jung neue Prognosen für den Sommer parat. Er stellt "düstere Aussichten für den kommenden Sommer" fest. Es drohen "etliche Starkregenereignisse".

Wetterexperte mit Sommer-Prognose: Es wird sehr warm und feucht - hohes Unwetterpotenzial

Für die nächsten Tage meldet Jung, dass das Hoch Kai geht und das Hoch Lino sich annähert. Ab Donnerstagmittag (3. März 2022) setzt sich aus Norden immer mehr die Sonne durch und sie kann sich bis zum Abend weiter nach Süden vorarbeiten. Donnerstag, Freitag und Samstag gibt es dann im ganzen Land wieder "Sonne satt". "Der Frühling gibt Vollgas", sagt Jung.

Auf der Südhalbkugel ist derzeit Sommer und Australien erlebt derzeit einen der schlimmsten Sommer in seiner Geschichte. Erst gab es im Januar Hitzerekorde und zum ersten Mal fiel die 50-Grad-Marke, nun gehen im Osten des Kontinents historische Regenfälle nieder. In Queensland fielen rund 80 Prozent der gesamten Jahresmenge an Regen binnen 72 Stunden. Lokal waren das mehr als 1000 Liter Regen pro Quadratmeter. Ganze Häuser, Restaurants und Tankstellen sind bis zur Dachspitze in den Fluten verschwunden.

Wir erinnern uns an die Flut im Sommer 2021 in Deutschland. Damals fielen "nur“ 150 bis 200 Liter Regen. Die Folgen waren verheerend. Auch der kommende Sommer 2022 könnte sehr warm ausfallen und dazu aber auch mit viel Feuchtigkeit versehen sein. Das würde wieder auf etliche Starkregenereignisse und andere Unwetter hindeuten.

Jung: "Düstere Aussichten für den kommenden Sommer"

"Düstere Aussichten für den kommenden Sommer. Die Wettermodelle rechnen mit einem bis zu 2 Grad wärmeren Sommer als in den Jahren 1991 bis 2020 und das waren ohnehin schon sehr warme Jahre. Zudem soll es mehr Niederschlag geben. Das hört sich alles ein wenig wie in den Tropen an: sehr warm und feucht. Wir haben es aber ja in den vergangenen Sommer gemerkt: die Extreme haben immer mehr zugenommen. Erst wurde es sehr trocken, dann gab es heftige Sturzfluten. Den traurigen Höhepunkt gab es im vergangenen Juli. Es gab viele Opfer und hohen Sachschaden. Das Potenzial für einen gefährlichen Unwettersommer ist auch in diesem Jahr wieder hoch. Da sollten wir uns nichts vormachen. Generell sagen die aktuellen Forschungsergebnisse, dass Starkregenereignisse immer häufiger und heftiger werden. Vor ein paar Tagen hatten wir eine starke Sturmwetterlage. Es gab gleich drei Stürme mit Orkanböen. Nun haben wir das genaue Gegenteil. Das Wetter ist total ruhig, sonnig und wird zunehmend trocken sein. Es sind gerade diese extremen Wetterschwankungen, die uns in den nächsten Jahren immer öfters begegnen werden“ erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung.

Ab Donnerstag (3. März 2022) gibt es wieder bis zu 11 Sonnenstunden. Am Mittwoch (2. März 2022) halten sich hier und da dichte Wolken. Die haben zwischen die beiden Hochs Kai und Lino gemogelt. Doch ab Donnerstag kann sich überall wieder die Sonne durchsetzen. Bis nächste Woche Mittwoch oder Donnerstag ist in Deutschland kein Niederschlag in Sicht. Am Tag um 5 bis 10 Grad, nachts leichter bis mäßiger Frost. "Das ist für die Jahreszeit total normales Wetter!", meint Jung.