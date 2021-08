Eine zu kühle Enttäuschung: Der Sommer 2021 ist im wahrsten Sinne ins Wasser gefallen

Unwetter, Regenschauer, Sturm und Überschwemmungen: Sonnige und warme Tage waren selten

Sonnige und warme Tage waren selten Ende August 2021: Wie stehen die Chancen für einen schönen Spätsommer?

Der Sommer 2021 war für viele eine große Enttäuschung. Kurze Hitzewellen, dazwischen heftige Unwetter, grauer Himmel und Regenschauer - bringt uns die letzte Augustwoche zumindest noch ein paar angenehme Tage? Meteorologen meinen: leider nein. Stattdessen sieht es nach einem genauso kalten Sommerende wie Sommeranfang aus. Ab Donnerstag (26. August) schlägt Tief "Nick" in Deutschland zu und sorgt nochmals für einen Temperatursturz. "Ab Donnerstag breitet sich ein Schub Polarluft bei uns aus und damit wird es selbst für die 20 Grad schwer. Das sind etwa drei bis sechs Grad unterm jahreszeitlichen Durchschnitt", sagt RTL-Meteorologe Carlo Pfaff voraus.

Restliche Sommertage werden kühl: Tief "Nick" bringt Ende August Polarluft zu uns

Was besonders ungewöhnlich ist: Auf Grönland und Island wird es wärmer als bei uns. Grund dafür ist das sogenannte Azorenhoch, das sich bis über die Inseln ausbreitet. Im Zuge dessen strömt warme, subtropische Luft in den Norden, wie The Weather Channel erklärt. Vom Azorenhoch wird bei uns aber wenig ankommen, allein im Norden Deutschlands könnten die Temperaturen dank der Warmluft kurzzeitig auf 20 Grad oder mehr steigen. Zunächst trifft uns aber die Kaltluft am Rande des Hochdruckgebiets.

Auch der 42-Tage-Trend der Experten von wetter.de zeigt einen deutlichen Abfall der Höchsttemperatur auf 17 bis 19 Grad. Zudem könne sich laut Pfaff wiederholt Schauerwolken bilden und es kommt ein lebhafter Wind auf. Insgesamt steigt damit die Gewittergefahr.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für den Freitag (27. August) stark bewölkten Himmel mit Schauern und örtlichen Gewittern voraus. Die Höchstwerte sollen zwischen 15 und 20 Grad liegen, nachts sinken die Temperaturen auf 7 bis 13 Grad. Ähnlich solle es auch das Wochenende über bleiben.

Regen und Gewitter am letzten Augustwochenende

Auch zu Beginn der kommenden Woche sei keine Wetteränderung in Sicht. "Schauer und einzelne Gewitter sorgen weiter für eher herbstlich anmutende Witterung", sagte Meteorologe Felix Dietzsch der Deutschen Presseagentur.

Komplett auf die Sonne verzichten müssen wir in der letzten Augustwoche jedoch trotz Polarluft nicht. Das wechselhafte Wetter lässt immer wieder Auflockerung zu, vor allem am Samstag (28. August). Da die Nächte bereits auf unter zehn Grad abkühlen, kann es in der kommenden Woche am Abend bis in die Morgenstunden neblig werden. Im Laufe des Vormittags legt sich dieser aber wieder.

Auch wenn der August vergleichsweise kalt endet, gibt es immer noch Chancen auf einen Spätsommer. Die Berechnungen der Experten von wetter.de zeigen zum Beispiel sowohl für die zweite als auch die vierte Septemberwoche einen Temperaturanstieg an. Es könnten nochmal bis zu 25 Grad drin sein.

Wetter-Prognose: Wird es noch einen Spätsommer geben?

Langzeitprognosen weisen ebenfalls auf einen Spätsommer hin. Das Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF) rechnet mit einem zu warmen September. Die Temperaturen liegen demnach tendenziell über dem langjährigen Mittel von 13,3 Grad. Der Niederschlag soll dagegen im Durchschnitt liegen, höchstens im Osten trockener als sonst. Das Modell der amerikanischen Behörde NOAA sagt dagegen einen durchschnittlich temperierten September voraus. Auch was den Niederschlag angeht, wird es laut NOAA keine bemerkenswerten Abweichungen geben. Allein im Süden Deutschlands könnte es demnach etwas zu trocken werden.

Ein warmer September wäre mit Blick auf die vergangenen Jahre kaum verwunderlich. In den letzten zehn Jahren lagen nur der September 2015 und 2017 unter dem langjährigen Mittel - mit Abweichungen von weniger als einem Grad.