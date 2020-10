Es ist so weit: Die Herbstmitte ist da und mit ihr auch die ersten Erwartungen an den Winter in Deutschland. Wegen der kalten Tage macht sich bei vielen bereits die Hoffnung breit, vielleicht dieses Jahr endlich wieder einmal "weiße Weihnachten" zu erleben. Doch was ist dran an der Vorstellung des Winterwunderlands?

Der Winter 20/21 hat definitiv Potenzial. Auch, wenn Experten keine Versprechungen machen können, lassen erste Langzeitprognosen Grund zur Hoffnung. Wetter.de gibt dazu in einem kurzen Statement erste Einblicke in die Analyse der Experten.

Der Oktober war zu kalt - und das ist ein gutes Zeichen

Der amerikanische Wetterdienst NOAA gibt grünes Licht. Der Oktober war wesentlich kälter als erwartet - und das ist ein gutes Zeichen. Deutsche Wetterexperten kommen auf dasselbe Ergebnis. Für die Prognose haben die Experten ein computerbasiertes Modell verwendet. Sie konnten feststellen, dass die Temperaturen zwischen November 2020 und Januar 2021 im Durchschnitt 1 Grad höher sein sollen als. Dass es schneit, kann allerdings nicht ausgeschlossen werden. Wenn sich die Corona-Lage nicht verschlechtert, werden auch die Weihnachtsmärkte schon bald für Weihnachtsstimmung sorgen.

Das Wetter im Oktober ist ein wichtiges Indiz dafür, wie das Wetter zum Jahresende wird. Das letzte Mal weiße Weihnachten gab es 2010 - also vor zehn Jahren - auch hier war der Oktober ähnlich gestrickt wie dieses Jahr, nämlich deutlich zu kalt. Ob und wann es in diesem Jahr schneien wird, ist noch nicht klar. Hoffen ist auch hier die einzige Option: Vielleicht endet das Corona-Jahr wenigstens mit einer schönen Winterlandschaft.