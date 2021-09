Wetter-Prognose September 2021: Der Spätsommer dreht ordentlich auf

Der Spätsommer dreht ordentlich auf Bis zu 32 Grad Hitze - und das Mitte September

- und das Mitte September Wettermodelle zeigen Unterschiede: Wie lange hält der Super-Spätsommer an?

In Deutschland bleibt das sonnige, warme Spätsommerwetter auch in dieser Woche erhalten. In einigen Regionen erreichen die Temperaturen die 30-Grad-Marke. Dazu bleibt es überwiegend trocken. Verantwortlich für die schönen Tage ist ein Hochdruckgebiet namens Hermelinde. "Es bestimmt weiter das Wetter", sagt Meteorologin Sabine Krüger vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Allerdings erwartet sie auch ein paar "Schönheitsfehler". Auch Wetter-Experte Dominik Jung sagt uns eine sommerlich-heiße Wetter-Woche voraus. Der September dreht in Sachen Hitze nochmal richtig auf und bringt laut dem Meteorologen bis zu 32 Grad.

Wetter-Prognose: Gesamte Woche bringt sommerlich-heißes Wetter

"Wir erleben im September die längste Schönwetterphase des gesamten Sommers 2021. So viele Sommertage am Stück und dazu noch Trockenheit gab es in diesem Sommer in Deutschland noch gar nicht", sagt Dominik Jung. Aber wie lange hält dieser langersehnte Spätsommer an?

Im Laufe der Woche klettern die Temperaturen nach oben. Der DWD erwartet am Oberrhein Werte bis zu 29 Grad. Ob das Spätsommerwetter noch länger hält, ist unklar. Von Westen her deute sich ein Wechsel an, so die Meteorologin Sabine Krüger.

Und tatsächlich: Auch Experte Dominik Jung erklärt, wie lange das schöne Wetter anhalte sei extrem unsicher. Verschiedene Wettermodelle zeigen demnach ganz unterschiedliche Temperatur- und Wetterkurven. Das US-Wettermodell sage einen starken Temperatur-Absturz voraus. Das europäische Wettermodell sieht diese Verschlechterung des Wetters nicht vor, erklärt der Meteorologe.

Ab Mittwoch: Noch heißer - bis zu 32 Grad

Am Mittwoch knacken wir auf alle Fälle zunächst einmal die 30-Grad-Marke und es könnte laut Experten bis zu 32 Grad heiß werden. Bis zum Wochenende erwartet uns also auf jeden Fall schönstes Spätsommer-Wetter. Auf die Frage, wie es ab Sonntag weitergeht, haben Meteorologen derzeit keine eindeutige Antwort, denn auch hier unterscheiden sich die beiden Wettermodelle.

Das US-Wettermodell sieht am Sonntag laut Jung einen starken Absturz der Temperaturen kommen - teilweise auf Werte um die 15 Grad. Das europäische Wettermodell sieht diesen Kaltluftvorstoß dagegen nicht: Zwar könnte es auch nach dessen Berechnungen einige Schauer und Gewitter geben, es würde aber mit Werten um 25 Grad sommerlich warm bleiben.

Mit einer eindeutigen Prognose müssen Meteorologen in diesem Fall also noch warten. Fakt ist aber: Uns steht eine echte Sommerwoche bevor.