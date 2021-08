Sonnenschein und 27 Grad: Der Samstag (21. August) ist bisher ein echter Sommertag. Nicht nur in Franken bleibt es bis zum Abend sonnig und warm, sondern in fast ganz Deutschland können die Menschen heute heiße Stunden draußen genießen. Bis in die Abendstunden hinein im Biergarten oder auf der Terrasse sitzen - das ging dieses Jahr noch nicht so häufig.

Aber das Sommerglück hält nicht lange an. Schon ab Sonntag (22. August) kommt ein Tief nach Deutschland. Tief "Manfred" bringt uns laut Meteorologen Regen, Schauer und Gewitter. Und es kommt noch schlimmer: Der Samstag könnte der letzte Sommertag in diesem Jahr gewesen sein.

Keine guten Aussichten: Tief "Manfred" bringt kühle Luft und Schauer

Laut dem fränkischen Wetter-Experten Wetterochs, zieht am Sonntag ein Tief über Deutschland. "Es ist ganztägig wechselnd bis stark bewölkt mit Regenfällen, Schauern und Gewittern. Maximal werden 21 Grad erreicht."

Am Montag liege das Zentrum des Tiefs über Tschechien, trotzdem bekommen wir in Franken laut dem Meteorologen noch ordentlich Schauer ab. "Herumgeholte feuchte Warmluft regnet sich an Tschechiens Westflanke - also auch bei uns - ab", so der Wetterochs. Der Himmel sei dann überwiegend bedeckt und es regne zeitweise. Bei maximal 18 Grad wird es auch laut DWD deutlich kühler.

Auch der Dienstag wird in weiten Teilen Deutschlands kein angenehmer Wetter-Tag. Es bleibt vorwiegend bewölkt und kühl. Bei uns in Franken könnte aber ab Mittag schon wieder die Sonne am Himmel zu sehen sein. Am Mittwoch ist dann wieder deutliche Besserung in Sicht: 22 Grad und der Himmel reißt auf. Aber die Vorhersage für die weitere Woche in Franken bleibt ernüchternd: "In der zweiten Hälfte der nächsten Woche setzt sich im Ostseeraum ein Zentraltief fest. Es ist wechselnd bewölkt mit einzelnen Regenschauern. Tagsüber werden knapp 20 Grad erreicht", so der Wetterochs.

Unwetter in vielen Teilen Deutschlands: 50 - 80 Liter Regen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag breitet sich Tief "Manfred" über weite Teile Deutschlands aus. Nach Angaben des DWD dürfte es später dann zwei Schwerpunkte geben: Zum einen rechnen die Meteorologen im Südosten mit Gewittern, die neben Starkregen und schweren Sturmböen auch heftigen Hagel bringen können. Zum anderen rückten nach aktuellem Stand Teile des Nordens und Ostens, besonders die Regionen vom östlichen und südlichen Niedersachsen über Sachsen-Anhalt bis nach Brandenburg und Berlin, in den Fokus. Dort sei neben kräftigen Gewittern auch mit länger andauernden Regenfällen zu rechnen.

Dabei können bis Montag nach der DWD-Prognose stellenweise 50 bis 80 Liter pro Quadratmeter fallen. Lokal seien auch noch höhere Mengen nicht ausgeschlossen. "Wie sich die Lage genau entwickelt, ist im Moment allerdings noch unsicher", hieß es.

Laut DWD werde es ab spätestens Mittwoch dann in den meisten Regionen wieder sonniger. Leider sei dieser Trend aber nicht von langer Dauer: Von Norden ziehen dann schon wieder neue dunkle Wolken heran.