Wie wird das Wetter im April? Typisch launisch oder doch beständig? Die Wetter-Experten wagen erste Prognosen. Nachdem der März bisher überraschend sonnig und trocken war, stellt sich die Frage, ob wir uns auch im April auf warmes Frühlingswetter freuen dürfen.

Der April gilt als Übergangsmonat zwischen den Jahreszeiten und ist deshalb meist wechselhaft – oft mit schneller Abfolge zwischen Nachtfrost und Sommer-Temperaturen. Laut Wetter-Experten, waren die April-Temperaturen in den vergangenen 20 Jahren in Deutschland immer höher als im langjährigen Mittel. Nur im letzten Jahr ist der April eher zu kalt ausgefallen. Worauf müssen wir uns also in diesem Jahr einstellen?

Der März 2022 endet fast frühsommerlich warm

Ende März wird es bereits warm: Meteorologe Dominik Jung kündigt Temperaturen von bis zu 21 Grad an - gefühlt sogar bis zu 26 Grad sommerliche Wärme. Das sei ungewöhnlich für diese frühe Zeit im Jahr. "Schon jetzt können wir festhalten, dass es der sonnigste März seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werden wird. Es könnte sogar auch noch der Dürre-Rekord aus 1929 geschlagen werden", erklärt Jung.

Auch in den kommenden 7 Tagen werde sich das nicht ändern: "Da ist weit und breit nur eins zu sehen und das ist viel Sonnenschein und trockenes Wetter." Die Nächte seien zwar nach wie vor frostig frisch, aber das sei für den März absolut normal. Aber was bedeutet dieses Wetter nun für den April?

Ganz sicher lasse sich laut Jung jetzt noch keine eindeutige Prognose aufstellen. Dennoch wagen einige Meteorologen eine erste, vorsichtige Vorhersage. Und die fällt zumindest besser aus als im vergangenen Jahr. Denn insgesamt gehen die Temperaturen deutlich nach oben. Auch die Wettermodelle prognostizieren das derzeit so. Aber es könnte dennoch ungemütlicher werden.

Nasskalt und unbeständig: Wir der April 2022 ungemütlich?

Laut Meteorologen könnte das Wetter im April deutlich frischer werden. In der ersten April-Dekade (Zeitraum von 10 Tagen) seien Kaltluftausbrüche arktischen Ursprungs wahrscheinlich. Dabei pendeln sich die Temperaturen mit Werten von 0 bis 8 Grad im eher ungemütlich kühlen Bereich ein. Allerdings könne es zu Schwankungen von bis zu 10 Grad kommen - die Prognose ist demnach noch sehr unsicher.

In der zweiten April-Dekade steigen dann die Temperaturen auf 10 bis 15 Grad und örtlich sogar bis 20 Grad. Damit wird es in der zweiten Hälfte des Monats deutlich wärmer und frühlingshafter. In der letzten April-Dekade könnte es laut Meteorologen zwar wieder kühler werden, aber das ist unwahrscheinlich: Mittlerweile häufen sich laut verschiedener Wettermodelle die Aussichten auf bis zu 25 Grad Ende April. Die Chancen stehen demnach nicht schlecht, auf einen größtenteils frühlingshaften Monat. Ob diese Vorhersage einen warmen, trockenen Sommer ankündigt? Laut Dominik Jung ist das völlig unklar: "Der Sommer weiß nichts vom Wetter im März oder im Frühling 2022."

