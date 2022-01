Ein Blitzwinter donnert schon bald über Deutschland hinweg.

In dieser Woche sollen eisige Polarluft und teilweise kräftige Schneeschauer über uns hinwegfegen.

Blitzwinter kommt über Deutschland - Experte: "Turbulente 48 Stunden"

"Es gibt ihn also doch noch, den Winter!", verkündet der Wetterexperte Dominik Jung mit Blick auf das kommende Wetter.

Am Dienstag und Mittwoch (18. und 19. Januar 2022) ist es noch überwiegend bedeckt oder neblig, wie Stefan Och - der Wettersochs - mitteilt. Nur gelegentlich kommt mal die Sonne heraus. Etwas Regen kann noch am Dienstagmorgen und dann wieder ab Mittwochabend fallen. Tagsüber maximal +5 Grad. In der Nacht zum Mittwoch Frost um -2 Grad. Zunächst weht kaum ein Windhauch.

In der Nacht zum Donnerstag überquert uns eine Kaltfront. Zeitweilige Niederschläge gehen allgemein von Regen in Schnee über. Tagsüber heitert es am Donnerstag zeitweise auf und es gibt nur vereinzelte Schneeschauer. In der Nacht zum Freitag und am Freitag herrscht dann eine recht lebhafte Schneeschauertätigkeit. Dabei gibt es teilweise kräftige Schneeschauer und das auch mal bis in tiefe Lagen. Kurzzeitig kann es bei starken Schauern weiß werden. Liegen bleibt der Schnee ganz unten aber eher nicht.

Durch den Wind staut sich die Luft an der Fränkischen und Hersbrucker Schweiz und wird zum Aufstieg gezwungen. Das verstärkt dort die Schneefälle und in den höheren Lagen kommen bis zum Freitagabend 10-20 Zentimeter Neuschnee zusammen. Im Regnitztal wird es dagegen nur für eine ganz dünne Schneedecke oder gar nur für Flecken reichen.

Winter in Deutschland: Verkehrsprobleme am Donnerstag möglich

Dabei ist es am Donnerstag auch sehr windig, Schneeverwehungen sind in den höheren Lagen auch noch ein Thema. In den Mittelgebirgen wird es am Donnerstag sicherlich zu Verkehrsproblemen kommen.

Wenn es starke Schauer gibt, muss kurzzeitig mit Behinderungen gerechnet werden. "Das werden turbulente 48 Stunden", meint Jung. Doch ab Samstag (22. Januar 2022) wird es wieder milder und der ganze "Spuk" ist dann wieder vorbei.

Ein Schneesturm braust Donnerstag und Freitag über die deutschen Mittelgebirge hinweg. In rund 1500 Metern Höhe stürzen die Temperaturen von aktuell 2 bis 4 Grad auf minus 8 bis minus 12 Grad ab.

Kaltfront bringt "48-Stunden-Winter" nach Deutschland

Wenn die kalte Luft in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus Norden Deutschland erreicht, gibt es jede Menge Schauer, die für Schnee sorgen. Dabei sind am Donnerstag sogar mal Blitz und Donner möglich. Es kann kurze Wintergewitter geben. Ein 48-Stunden-Winter kommt nach Meinung von Jung nach Deutschland.

Ab dem Wochenende wird es schon wieder milder. Danach bleibt es mild und das wohl bis in den Februar hinein. Es bleibt dabei: Ein Flachlandwinter mit Dauerfrost und dauerhafter Schneedecke bis ganz runter ist in Deutschland "einfach nicht in Sicht."

Für den Februar haben Langfristprognosen kaum Hoffnung auf viel Kälte und Schnee.

"Während Winterfreunde etwas enttäuscht sind, freut sich der Rest! Keine witterungsbedingten Probleme im Straßenverkehr, keine Rutschpartien, keine zu hohen Heizkosten. So ein Mildwinter kann auch etwas Gutes haben“, erklärt Wetterexperte Jung. Am Ende wird es noch ein echter Sparwinter, besonders wenn das Frühjahr schon sehr warm startet.