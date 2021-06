Wetter-Prognose 2021 in Deutschland: Die Hitzewelle ist vorerst vorbei

Die Hitzewelle ist vorerst vorbei Letzte Juni-Tage bringen "Wohlfühl-Wetter" nach Deutschland

nach Deutschland Sommer 2021 : Heiß oder durchwachsen?

: Heiß oder durchwachsen? "Schaukel-Sommer": Wetter-Prognose für Juli und August nicht eindeutig

Jetzt erstmal aufatmen: Die erste Hitzewelle in Deutschland ist vorbei und damit haben auch die schwülen, drückenden Tropennächte vorerst ein Ende. Doch wie geht es weiter mit dem Wetter? Was kommt im Juli und August auf uns zu? So sieht die Prognose für den Sommer 2021 aus.

Wetter-Prognose 2021: So wird das Wetter im Juli und August

Die letzten Tage im Juni 2021 versprechen laut dem Diplom-Meteorologen Dominik Jung ein richtiges "Wohlfühl-Wetter". Uns erwartet ein Mix aus Sonne, Wolken, Regen und vereinzelten Gewitter. "Die Höchstwerte liegen zur Wochenmitte (23. Juni 2021) noch um 20 bis 26 Grad. Das sind für die Jahreszeit recht normale Werte", fasst Jung zusammen. Damit liegen die Juni-Temperaturen nun bei durchschnittlichen Werten. Bei der vorherigen Hitzewelle wurden viel zu hohen Temperaturen für den ersten Sommermonat gemessen. "Der Juni ist nun fast 4,6 Grad wärmer als das Klimamittel. Diese Abweichung nach oben ist in der Tat extrem", erklärt Jung. Doch wie gehts im Juli und August 2021 weiter?

Spannend werden könnte es bereits am letzten Sonntag (27. Juni 2021) im Juni, denn da ist Siebenschläfer. Etliche Bauernregeln beziehen sich auf diesen Tag. So wie das Wetter an diesem Tag ist, soll es die folgenden sieben Wochen werden. Diese Regel hält der Meteorologe zwar für "völligen Unsinn", dennoch räumt er ein, dass "man allerdings beobachten konnte, dass die Wetterlage im Zeitraum Ende Juni bis Anfang Juli mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch in den nächsten Wochen anhält." Nach einer großen Hitze sieht es laut Jung in diesem Zeitraum für den Sommer 2021 nicht aus.

Entgegen dieser Prognose stellt sich allerdings Meteorologin Corinna Borau bei wetter.de. Sie rechnet mit einem heißen Juli 2021. Da weiterhin auch mit Regen bei Temperaturen um die 25 bis 30 Grad gerechnet werden muss, heißt es bei wetter.de, dass der Sommer 2021 wohl sehr unwetterlastig werden wird.

Sommer 2021: Berg- und Talfahrten beim Juli-Wetter

"In den Aussichten bis Ende Juli 2021 sind einige Berg- und Talfahrten dabei. Und die sind natürlich im Sommer gerne mal verknüpft mit Schauern und Gewittern", heißt es dort. Die Berg- und Talfahrten lassen sich auch bei den Temperaturen erkennen. Sprünge von 16 auf 30 Grad und zurück sind möglich. Doch vor allem Ende Juli 2021 sieht es deutlich nach Hochsommer aus und Temperaturen um die 30 Grad und mehr.

Problematisch könnten die heißen Tage im Juli für den Osten Deutschlands werden. Bereits im Juni 2021 kämpften hier viele Regionen mit extrem hoher Waldbrandgefahr. Dies könnte auch im Juli so bleiben. Zu hoffen ist, dass sich auch hier Regenschauer blicken lassen, um einem Dürre-Sommer zu entgehen.

Im Süden Deutschlands werden sich die sommerlichen Tage bei etwa 30 Grad einpendeln. Mit ihnen muss jedoch auch wieder mit tropisch warmen Nächten gerechnet werden. Im Allgemeinen spricht wetter.de von einem "Schaukel-Sommer 2021" - es geht, wie auf einer Schaukel, ständig auf und ab.

Wetter im August: Viele Hitzetage möglich - hohe Waldbrandgefahr

Ende Juli und Anfang August werden sich die sommerlichen Temperaturen wohl stabilisieren. Hieß es vor einiger Zeit noch, der August drohe ins Wasser zu fallen, so sieht es nun danach aus, dass der Monat eher zu trocken werde, prognostiziert Corinna Borau von wetter.com. Insgesamt erwartet uns laut den aktuellen Langfristenmodellen wärmeres und trockeneres Wetter im August.

Laut Wetterexpertin Borau sei mit einer positiven Temperaturabweichung zu rechnen - der August 2021 wird also etwas wärmer als ein durchschnittlicher August in Deutschland. Das dürfte vor allem Sonnenanbeter und Badefans freuen. Die vielen trockenen Sommer- oder sogar Hitzetage haben aber auch negative Begleiteffekte: Die Waldbrandgefahr - jetzt schon vielerorts hoch - könne im August nochmal ansteigen, Seen könnten kippen und generell leidet die Natur unter der Trockenheit.